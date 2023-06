ብርጌድ ንሓመዱ ንቃልስታት ኤሪትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሂዎት ሂብዎ እዩ

ብጴጥሮስ ተስፋገርጊስ 14/06/2023

ጥቃ ሓደ ሚልዮም ዝኾኑ ኤሪትራውያን ነቲ ብህግደፍ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረድ ዘሎ ጭቖና ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ሃገሮም ራሕሪሖም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዑቅባ ሓቲቶም ይነብሩ ኣለዉ። ካብኣቶም ግን ኣብ ጉዕዞኦም ብሓደጋታት ዝመቱ እሸሓት እዮም። ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ክሰግሩ ከለዉ ኣብ ምድረበዳ ሰሃራ ዝመቱ ። ካብ ሊብያ ንዓዲ ጣልያን ክሳገሩ ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ ። ኢሳያስ ንኣቢይ ኣህመድ ብምድጋፍ ኣብ ሐድሕድ ኩናት ኢትይጵያ ምስ ኣተወ ሰራዊት ኤሪትራ ኣብ ትግራይ ዝነበራ ናይ ኤሪትራውያን መዓስከራት ኣትዮም ክሳብ 10,00 ኢሪትራውያን ጨውዮም ንኤሪትራ ውሲዶሞም እዮም። መዓስከር ሽመልባ ብሓዊ ምስ ዓነወት ኣብኣ ዝነበሩ 20,000 ዝኾኑ ኢሪትራውያን ጊሊኦም ኣበይ ከምዝኸዱ ዝተፈልጠ ነገር የልን ብዙሓት ኣለም ዋጭ ዝበሃል መዓስከር ኣብ ጎንደር ተሰሪሕሎም ናባኡ ዝኸዱ ኣለዉ። ገሊኦም ግን ን ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም እዮም። ጎንደር ግን ናይ ኣምሓርራ ፋኖ ዝንቀሳቀስሉ ቦታ ስለዝኾነ ቁሱናት ኣይኮኑን። ንኣብነት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ 2023 ክልተ ኣቦታት ኣብ መዓስከር ኣለም ዋጭ ዝነብሩ ዝነበሩ ካብ ወጻኢ ገንዘብ ተላኢኹዎም ክወስድዎን ናብ ዕዳጋ ምስ ከዱ ፋኖ ረኺቦሞም ገንዘቦምን ሞባይሎምን ወሲዶም ቀቲሎሞም። ብኤሪትራውያን ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ተገይሩሎም። እቲ ቀብሪ ናይ ኣብዮቱታ ዝተሓወሶ ይመስል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ሰላም የብሎምን ነቶም ወረቀት ዘይብሎምን ስደተኛታትን ጊዚኡ ዘሕለፈ ወረቀት ዝሓዙን መንግስቲ ኣኢትዮጵያ በልማማ ይኣስሩዎም እዮም። ኣብዚ ንዜ ኢሳያስ ነቲ ኣቢይን ትግራይን ዝፈረሞዎ ሰላም ተቛዊሙ ወተሃደራቱ ኣየውጽእን ስል ዝበለ ኩናት ክኸፍቱሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ንልዕላውነት ኤርትራ ክኸውን ይኽእዩ። ኢሳያስ ሞት ኤሪትራውያን ኣይግድሶን እዩ። ኩናት መናውሒ ስልጣኑ ኢሉ ስለ ዘኣመነ። ስለዚ ህልቂት ኤሪትራውያን ኣይግድሶን እዩ። ኣብዚ ንኤርትራ ዘምልከት ውግእ ሓድ ሕድ ኢትዮጵያ ክሳብ 50,000 ኤርትራውያን ሞይቶም ይበሃል ኣሎ። ከም ህዝቢ ንጸንትን ኣለና።

እቲ ሓቂ ከምዚ ከሎ ግን ብዙሓት ዑቅባ ዝረኸቡ ኤሪትራውያን ምስቲ ካብ ሀገሮም ዘሳጉጎም ህግደፍ ዝመደቦ ጽንብል ነጻነት ተረኺቦም ክስዕስዑን ንኢሳያስ ክውዱሱን ክምጉስን ተራእዮም ። እዚ ብቀሊል ክትገልጾ ዘይከኣል ሐደ ኣዚዩ ዘገረም ተርኢዮ እዩ። ከመይ ገይሮም ኣብዚ ሰራዊት ኢሪትራዊ ዝጸንተሉ ዘሎ ጸልማት ጊዜ ኣብ ክንዲ ሰራዊትና ንሃገሮም ምለሶም ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት የእቲኻ ኣይተጽንቶም ኢሎም ጎስጓሳትን- ሰላማዊ ሰልፍን ዘካይዱ ንኢሳያስ ናይ ሞራል ድጋፍ ክህቡዎ ኣብቲ ናይ ናጽነት ጽንብል ከማዕርጉ ይረኣዩ ። እንተ ወሓደ እቲ ጽንብል ንዝክሪ ናይቶም ስዉኣትን ኮይኑ ዝነኦምን ተወፋይነቶምን ዘመጉስ ምገበርዎ። ናይ ናጽነት ጽምብል ኣይተካፈሉ ማለተይ ኣይኮነን። ግን ናቶም ፍሉይ ጽምብል ክገብሩ ምኸኣሉ።

ኣብዚ ብርገድ ንሓመዱ ዋልታ ናይ ውጹዕ ህዝቢ ከይኖም ነቲ ህግደፍ ናይ ነጻነት ጽንበል መዝሚዙ መኤከብ ገንዘብን ናይ ጽልኢ ዘመተ ኣብ ልዕሊ ኢሪትራውያን ደላይ ፈትሕን ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ኣቃሊዖሞ እዮም።

ብርገድ ንሓመዱ ነዚ ጽንብላት ኣብ ገሊኡ ከተማታት ከሰርዝዎ ከለዉ ኣብ ገሊኡ ግን ኣይተሰረዘን። እቲ ህግደፍ ዘይተረዶኦ ግን እቲ ጽንበል ይሰረዝ ኣይሰረዝ እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ነቲ ህግደፍ ክሓብኦ ዝደሊ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኢሪትራ ኣቃሊዑ እዩ። ናይ እዘን ከተማታትን ህዝቢ ምስቲ ውጹዕ ህዝቢ ኢሪትራ ናይ ምድንጋጽ ስሚዒት ከሕደረለን ኪኢሉ።

ንኣብነት ኣብ ሽወደን ብ 7 ኣባላት ባይቶ ሊበራል ፓርቲ በዚ ሰላማዊ ሰልፋታት ተባራቢሮም – ሕልነኦም ደሪኽዎም – ነቲ ኢሪትራ ኢምባሲ ኣብ ልዕሊ ኤሪትራውያን ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ምፍርራሕ ካብ ድሞዞም 2% ቀረጽ ኣገዲድካ ከምዝኸፍሉ ምግባር ተጸኒዑ ተሪር ስጉምቲ ክውሰዶ ከም ዘለዎ ንመንግስቶም ኣዘኻኺሮም። ኣብ ነይጸርላንድ ነቲ ኣብ ከተማ ረጂስዊጀክ Rijswijk – ጽምብል ናጽነት ቅድሚኡ ዘነበረ ፈስቲቫልስ ምስራዝ ጥራሕ ዘይኮነ እታ ክንቲባ ናይቲ ከተማ ቀጺሉ ዝመጽእ ፈስቲቫል ኣይክፍቀድን እዩ ኢላ።

ካልእ ሕቶ ኣላዒሉ ዘሎ እቶም ካብ ጭቆና ህግደፍ ኣሃዲምና ኢሎም ዑቅባ ዝረኸቡ ምስቲ ጨቛኒኦም ክስዕስዑ ከሎው እምበር ዶ እቲ ዝሃብዎ ቃለመጠይቅ ሓቂ እዩ መፍፍርመራ ይገበረሉ ደረጃ ተበጺሑ እዩ።

ስለምንታይ ኢዮም ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝበታትን ዘሎ ፡ ቁጥባ ኤርትራ ኣዕኒዩ ዘሎ ህግደፍ ሓቢሮም ዝስዕስዑ። መን እዮም እዚኦም ፣ድሕሪ ባይቶኦም እንታይ ይመሰል ስለምንታይ ኢዮም ማእዝኖም ኣጥፊኦም ዝበል ሕትታት በተን ዓድታት ዑቅባ ዝህባ ንቡር እዩ።

እዚ ክውንነት ክውንነት ክንዛረበሉ እንተኮንና እዚኦም ግዳይ ናይቲ መግዛእቲ ህግደፍ እዮም። ግዳይ ስነ ኣእሙራዊ ሕጽቦ ። ንሳቶም ናይዚ ምዕቡል ዘመንና ኣብ ባርነት ዘለዉ እዮም፡(modern slavery ) ብፍርሒ ዝረዓዱ እዮም። ፍርሒ ሓደ መሳርሒ ባርነት እዩ። እዚኦም ሓገዝ ዘድልዮም ምኽሪ ዘድልዮም ግዳያት እዮም። እቲ ሕቶ ዘሎ እተን ናይ ፖለቲካን ናይ ማሕበረ ሰብ ውድባት ናይቶም ስደተኛታት ንቅሓትን ፍልጠትን ሓፍ ዘበል ኣስተምህሮታት ኣዳልዩ ሚሂሩ ይፈለጥ ዶ? ብዝተወደበ መገዲ ቀጻሊ ሓገዝ ይገብረሉ ዲዩ?

ብሕልፊ ኣብዚ ተኣፋፊ ጊዜ ኣብ ሱዳንን ካልእ ቦታታትን ዝሳቀ ስደትኛታት ምሕጋዝን ክሳዕ ክንደይ እዩ። ስነ ጥበባዊት ድሃብ ፋቲንጋ ኣብቲ ኣብ ዋሽንግቶን- ሕቡራት መንግስታት ብይኣክል ዝተዳለወ ዋዕላን ትልሂትን “ ሃየ ነቶም ኣብ ሱዳን ብጥምየት ዝሳቀዩ ዘለዉ ስደተኛታት ኤሪትራውያን ኢደይ ኢድካ ኢልና ንሓግዞም ኢላ ዓቢ መልእኽቲ እያ የሕሊፋ ኣድላይነት ምሕጋዝ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢሪትራውያን ግርም ገይራ ኣስሚራትሉ እያ። ናይ ብሓቂ ኣዞም ኣብ ኩቱር ሽግር ወዲቖም ዘለዉ ካብ ደለይቲ ፍትሕን ካብቶም ኣስቂቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤሪትራውያን (Silent majority) ቆላሕታ ሲኢኖም ኣለዉ። እቶም ንህግደፍ ዝድግፉ ግን ሽግሮም ከልዕልዎ ኣይደልዩን እዮም።

ማዕረ ማዕረ ንሰላምን ምሕጋዝ ብጥሜት ዝሳቀ ዘሎ ህዝብናን ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ከም ዝትከል ብመጽናዕቲ ቀሪቡ ናብ ህዝቢ ክቀርብ ዝከይድ ዘሎ ጻዕርታት ተስፋ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ እዩ።

ይቅጽል

ንሓበረታ፡ From Friday 16/06/2023 to Sunday 18/06/2023 Helen Kidane of Eritrea Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR) and Mulubrhan Temelso director of Foundation of Human Rights in Eritrea/ based in Neitherland/Holland are attending a conference in London organized by War Resisters International Titled Antimilitarist Roots.

They will be presenting about indefinite national service and the human rights implication of involving Eritrean army in the war in Ethiopia.