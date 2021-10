ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ናይ ሊብያ ኢምባሲ ኣብ ለንደን፡ ዓርቢ 8 ጥቅምቲ 2021

ብጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ

ናይ ኤውሮጳ ናይ ወጻኢ ፕሮግራም ምስ ኣፍሪቃ (EEPA- European External Programme with Africa).

ኢንተርናሸናል ኦርጋኒዘሽን ፎር ማይግርሸን ( IOM)፥ ከምኡ እውን ኣል ጀዚራ – ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ኣቃሊዖሞ። ፖሊስ ናይ ሊብያ መጀመርያ ኣብቲ ብብዝሒ ኢሪትራውያን ዝነብሩሉ ገርጋሪት ዝበሃል ሰፈር – መጺኦም – ንኢሪትራውያን ኣእዳዎም ንድሕሪት ገይሮም እናኣሰሩ እንቀጥቀጡ ኮብኪቦም – ናብ ቤት ማእሰርቲ ዳጊኖሞም። ንደቅንስትዮ ምስ ደቀን እውን ብዘይ ንሕስያ እናጋፍዑ ኣሲሮመን። ብድሕሪኡ ኣብቲ ስደተኛታት ካልኦት ዓሊየት ዝርከብዎ ኣትዮም ነቲ ግፍዒ ደጊሞሞ ። ኩሉ ኩሎም 5000 ዝኾኑ ስደተኛታት ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ተኣሲሮም ።

እቲ ሰላማዊ ሰልፉ ኣብ ቅድሚ ናይ ሊብያ ኢምባሲ እዩ ነይሩ ። ካብቲ ጭረሖ ብእንግሊዝ ከምዚ ነይሩ።

Stop Killing Eritrean people in Libya they are refugees not criminals

ምግፋዕ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤሪትራውያን ጠጠው ኣብልዎ ስደተኛታት እምበር ገበነኛታት ኣይኮኑን ። ዝኣመስለ ብብዐነቱ ጭሮሖታት፥ ነይሩ።

እቲ ፍልይ ዝበለ ነገር ብትግራኛ መልእኽቲ ነቲ ገና ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና መልእክቲ እየ መሲጡኒ ኣድኒቐዮ፥ ኣብነት “ ኣጀኹም የሕዋተይ ድምጺ ኽንከኖኩም ኢና” “እዚ እወን ኽሓልፍ እዩ” እወ ጸኒሔ ዝተረዳእክዎ መብዝሕታኦም እቶም ሰልፈኛታት ብሊብያ ዝሓለፉ ከይኑም ነቲ ስቃይ ዝሓለፍዎን ዝፈልጥዎን እዮም። ነቲ መከራ መወዳእታ ብቁልጡፍ ክውዳእ ዝደልዩ እዮም። ብዙሓት ካባና ኣብዚ ደቅና ሐቂፍና ብሰላም ንነበር ዘለና ግን እቲ ለውጢ ብንደልዮ ኣገባብ እንተዘኮይኑ ዋላ ንጽናሕ ዝብል ጌጋ ኣረኣእያታት ዘለዎም ንጡፋት ተቃለስቲ ኣለው።

ነቲ ሰልፊ ጸጥታኡ ዝሕልውሉ ናይ እንግሊዝ ፖለስ ነይሮም። ነቲ ሓለቃ ፖሊስ ነቲ ኣምባሳደር ዝወሃብ ደብዳቤ ከምዘሎ ተነጊርዎም። ንሱ ድማ ኣነ ከይደ ከዛርቦም ሕራይ ይበሉ ኣይበሉ ክነግረኩም እየ ኢሉ ናብቲ ኣፍደገ ከይዱ ከዛርቦም ከሎ ተዓዚብና። እቶም ሊብያውያን ነቲ ፖሊስ ኣምባሳደር የለን ተቀቢልና ክንህቦ ኢና እሞ እታ ደብዳቤ ባዕልኻ ኣምጸኣልና ኢሎሞ። መልሲ ሒዙ ምስ መጸ እዚኣ ጸገም እያ ዝፈርሑ እንተኮይኖም ዋላ ሓደ ሰብ ጥራሕ ምሳኻ ከይዱ/ዳ ትሃቦም። እቲ ፖሊስ ምቅሉል እዩ ነይሩ ፥ ስለዚ ሓንቲ ካብቶም ኣዳለውቲ- ፈቨን ሓደራ – ምስቲ ፖሊስ ከይዳ- ብኢዳ ኣስረኪባቶም – ጽቡቅ ዓረብ ስለ ትኽእል ሓደ ክልተ ቃላት ሰንድያትሎም።

ኣብዚ እቲ ዘሕጉስ ነገር እንተሎ እቲ ሰልፊ ብንኣሽቱ መንእሰያት እዩ ተዓብሊሉ ነይሩ። እቶም ነቲ ጭርሖ ተተበራርዮም ዝመርሕዎ ሐዲሽ ገጽ ምንባሮም ሞራልና ሐፍ ዘብል እዩ ነይሩ። እቲ ዝሓልፍ ዘሎ ናይ ገድሊ ወለዶ ተካኢ ረኺቡ ማለት እዩ። ንሕና ዓበይቲ ቁሩባት ነርና – ኣነን ኣሰፋው በርሄ – ኣብ ተሓኤ ዓቢ ስልጣን ዝነበሮ ሓጎስና ክንገልጸሎም ኣለና ተባሃሂልና፥ ነቲ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ጀሚርክምዎ ኣለኹም – እንቋዕ ልብኹም ሐጎሶኮም (congratulations)ኮርዒዳታት ዝዓበየ ስራሕ ይጽበየኩም ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፍና ። ኣሰፋው እሞ ምስቲ ክእለት ኣቀራርባኡ ንውሕ ዝበለ ማዕዳ ዘለዎ ጉሩም ሃናጺ ዘረባ ሂቡ።

እዚ ምክፋል መንእሰያት ተስፋ ይሃብ እምበር እቲ ተኻፍላነት ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ዝነበረ ብሕልፊ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ከተነጻጽሮ ከለኻ። እቶም መእሰያት ንኣሽቱ ከዲኖሙና እምበር ብዙሓት ንጥፋት ተንቀሳቀስቲ ዝበሃሉ – ኣብ ኣኼባታት ዘይተርፉን ኣይተኻፈሉዎን።

ከምቲ ግብእ እቲ ናይ ደላይ ፍትሒ ምንቅስቃሳት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስቃይን ግፍዕን ማእከል እንተዘይገይሩ እቲ ቃልሱ ውጺኢት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። እቲ ኣብዚ ህጹጽ ጊዜ ክኸውን ዝግበኦ ኣጀንዳ ነቲ ህጺጽ ጊዜ ዝምከት ክኽወን ኣለዎ። ካብኡ ወጻኢ ግን ሓሸውየ እዩ። መርዓዊ ከይሓዛ ዓርኪ ሓዛ ከይከውን እቲ ጉዳይ።