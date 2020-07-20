ቃል ሓዘን ብምኽንያት ዕረፍቲ መምህር ፍስሃየ ሃብተስላሰ ውልደሳሙኤል
ኣቦና መም ፍስሃየ ሃብተስላሰ ውልደሳሙኤል ዓርቢ 17/07/20 ኣብ መበል 93 ዕድሚኦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓሪፎም ብቐዳም 18/07/20 ኣብ ዓዶም ማይ-ልቡስ ስነ-ስርዓት ቀብሮም ስድራ-ቤት ኣዝማድን ፈተውቶምን ኣብ ዝተረኸብሉ ተፈጺሙ ።
መም ፍስሃየ ብንእስነቶም ካብቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ ውሑዳት ኤርትራውያን ወለዲ ሓደ እዮም። ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርትም ኣብ ሸኻ- ወዲብስራት፡ ማእከላይ ኣብ መንደፈራ ድሕሪ ምምሃር ናብ ምድላው መምሃራን ( T.T.C ) ኣትዮም ኣድላዪ ናይ ምምህርና ኮርስ ውሲዶም። ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታትን ኣብይተ ትምህርትታትን ከም መምህር ድሓር”ውን ኣብ ከተማ ድባርዋን መንደፈራን ከም ርእሰ- መምህራን (Director) ኣገልጊሎም።
ኣብዚ ሞያ’ዚ ብዘይካቲ ምስ ኣብ ኩሉ ዘጥረይዎ ናይ ህዝቢ ፍቕርን ህቡብነትን ኣብ ምፍራይ ንሃገር ዘኹርዑ ኪኢላታት ምሁራን ኣብ እዋን ሰዉራ ብተወፋይነቶም ዘሕብኑ ዜጋታት ዓቢ እጃም ኔርዎም።
መም ፍስሃየ ብዘይካቲ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ናይ ቤተ – ክህነት ትምህርቲ’ውን ስለዝቐሰሙ ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ውን ኣገልጊሎም እዮም።
ብሕጽር ዝበለ መምህር ፍስሃየ ሃብተስላሰ ካብ በኹሪ ኣትሒዝካ ደቆም ብተርታ 4 ደቆም ዳዊት ፍስሃየ፡ ሳባ ፍስሃየ፡ ቴድሮስ ፍስሃየ፡ ሶፍያ ፍስሃየ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዘሳተፉ ክኾኑ ከለዉ፡ ንገዛእ ርእሶም ብሰንኪ ምትሕብባር ምስ ሰውራ ብጻላኢ ኣብ ማርያም ግንቢ ንዝተወሰነ እዋን ዝተኣስሩ ኣቦ እዮም።
ድሕሪ ናጽነት `ውን ኣብ እዋን ሪፈረንዶም ከም ወኪል ኮምሽን ረፈረንዶም ኣውራጃ ሰራየ ፣ ብድሕሪኡ ውን ከም ኣማሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ኦርቶዶክስ ብምዃን ምስ ምሉእ ቅንዕና ንህዝብን ሃገርን ዘገልገሉ ኣቦ እዮም።
መምህር ፍስሃየ ኣቦ 12 ደቅን ብዓል ሓዳርን ክኾኑ ከለዉ፡ ከምቲ “ሓቂ ይሓይሽ” ዝብል ሳጒኦም ሓቂ ዓጢቖም ምስ ኩሎም ደቆም ክሳብ’ዛ ዝዓረፋላ ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ከይተሓለሉ ዝተቓለሱ ኣቦ ኩሉ እዮም ኔሮም።
እቲ ዘሕዝን ግን፡ ከምቲ ንብዙሓት ኣቦታት ኤርትራ ዘጋጥሞም ዘሎ፡ ብሰንኪ እቲ ንሃገርና ብሒቱዋ ዘሎ ጨፍላቒ ምልካዊ ስርዓት፡ እቶም ልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ ዝነበሮም፡ ምእንቲ ሃገር ኣብ ቤትማእሰርቲ ማንያም ግንቢ ዝተመቚሑን ኣርባዕተ ደቆም ንናጽነት ዘጋደሉን ኣቦ፡ እቶም ናጽነት ኣምጺኦም ክስደዱ ዝተገደዱ ደቆም፡ ምልካዊ ስርዓት ኣብቂዑ ኣብ ሃገርና ፍትሒ ክነግስ፡ ሕጋዊ ስርዓት ክትከል፡ ህዝብና ክርህዎ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ህዝቦም ደው ኢሎም ንፍትሒ ይቃለሱ ብምህላዎም ጥራይ፡ ኣብታ ናጽነት ንምርግጋጽ ሃገራዊ ግቡኦም ዘወፈዩላ ኤርትራ ከይዶም ንኣቦኦም ክፋነዉዎምን ሓመድ ኣዳም ከልብስዎምን ዕድል ዘይምርካቦም እዩ።
ቴለቭዥን ኣሰና፡ ንኣቦና መምህር ፍስሃየ ሃብተስላሰ ውልደሳሙኤል መንግስተ ሰማያት የዋርሶም እናበለት፡ ንምሉኣት ቤተሰብ ጽንዓት ትምነየሎም።