ፖሊስ west Midlands ብቕትለት ጓል 19 ዓመት ዮርዳኖስ ብርሃነ ንሓደ ሓለፎም ወልደዮውሃንስ ዝብሃል ወዲ 25 ዓመት ከሲሱዎ ከምዘሎ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ።
ግዳይ ዮርዳኖስ ብርሃነ ዝሓለፈ ቀዳም 31 ነሓሰ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ዓባይ ብሪጣንያ ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሞይታ ከምዝተረኽበት እቲ ሓበሬታ የረድእ።
እቲ ብቕትለታ ተኸሲሱ ዘሎ ሰብ ኣብ Stoke-on-Trent ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ቅትለታ ብፖሊስ ድሕሪ ምትሓዙ ትማሊ ከምእተኸሰሰ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ይሕበር።
ሎሚ 5 ነሓሰ ኣብ Birmingham Magistrates Court ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝቐርብ ሓለፎም ወልደዮውሃንስ ኣብ ከተማ ሸፊልድ ዝቕመጥ ኮይኑ ምስታ ግዳይ ፍልጠት ከምዝነበሮ `ውን እቲ ናይ ፕሊስ መግለጺ የገንዝብ።
ነቲ ጉዳይ ሒዙ ዘሎ መርማሪ፡ ቅድሚ ቅትለት ዮርዳኖስ ዝነበረ ኩነታት ንምርዳእ መርመራ ክቕጽል ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ንዮርዳኖስ ዝፈልጥ ዛጊት ምስ ፖሊስ ዘይተዘራረበ ግዱስ ምስ ፖሊስ west Midlands ክዘራረብ ጻውዒት ኣቕሪቡ።
Overall it is so sad and tragic, at such a young age for the victim and for the suspected killer, and it is for sure the crises is influenced by the harsh situation in Eritrea, it is happening so often