ከም መእተዊ ጽሑፍና እዚ “ኣይበልዐ ኣይሰተ ጎንደር ከይዱ ሞተ” ዝብል ምስላ ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝዝውተር ኢዩ፡ መበቈሉ ከኣ ምስ’ቲ ትሬንታ ቺንኰ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ 1935 ካልኣይ ወራር ጥልያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኤርትራ ግዝኣት ጥልያን ስለ ዝነበረት ኣቦታትና ተገፊፎም ዓሳክር ጥልያን ኰይኖም ኣብ’ቲ ኢትዮጵያ ንምሓዝ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ኣብ ጎንደርን ካልእ ቦታታትን ግዳያት መቚሰልቲን ሞትን ይዀኑ ስለ ዝነበሩ “ኣይበልዐ ኣይሰተ ጐንደር ከይዱ ሞተ” ይበሃል ከም ዝነበረ ይንገር።
ታሪኽ ይድገም ከም ዝበሃል እዚ ሕጂ ኣብ ጎንደር ዝግበር ዘሎ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ፡ ብቀጥታ ምስ’ቲ ኣቦታትና በስገዳድ ዝኣትዉዎ ዝነበሩ ዕስክርና ጥልያን ዝመሳሰል ኢዩ፥ ከመይሲ ከም’ቲ ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ጥልያን፡ ሎሚ’ውን መንእሰይ ኤርትራ እንዳተገፈ ከም’ቶም ኣቦሓጎታቱ ኣብ ጎንደር ይኹን ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያ ክጠፍእ የርምመካ። ብዘይካ’ቲ ግዱድ ዕስክርና ኣቦታትና ምስ ጎንደር ዘራኽብ ካልእ ስለ ዘይነበረ፡ ወለድና በቲ ናይ ሽዕኡ ፍጻሜ ልክዕ ነዚ ሕጂ እዋን ዝገልጽ ዝተጠቕሙሉ ምስላ፡ እንታይ ኣዛሪብዎም ወይ ትንቢት ድዩ ነይሩ? የብለካ። ተለፎን ይኹን ካልእ መራኸቢ ኣብ ዘይነበረሉ ነቲ ካብ ጐንደር ዝናፈስ ዝነበረ ደሃይ ዝገልጽ “ወረ ጐንደር ከከም ጊላኻ” ዝብል ምስላ’ውን ስለ ዘሎ፡ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ወራር ትግራይን ኣብ ጎንደር ዝፍጸም ዘሎ ጥፍኣት መንእሰይን ከም ቅቡል ንምግባር፡ህላወና ንምውሓስ፡ ካብ ወራር ወያነ ክንከላኸል፡ ኢትዮጵያ ከይትበታተን ወዘተ ዝብል መታለሊ ምኽንያታት ከቕርብ ይኣክል ዓሻኻ ድለ ንበሎ።
ዕላማ ናይ’ዛ ጽሑፈይ ብዓቕመይ ነቶም ምስ ኣምሓራን ብልጽግናን ተሰሊፎም ኣብ ዘይምልከቶም ወራር ትግራይ ኣብ ጎንደርን ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያን ዝጠፍኡን ዘጥፍኡን ዘለዉ ደቅናን ኣሕዋትናን ከነእውየሎምን ዓገብ ክንብልን ጻውዒት ንምቕራብ’ዩ። ከመይሲ እዞም ሕጂ ኣብ ጎንደር ተሰሊፎም ዘለዉ፡ መሬት ምስ ወግሐ ቅዋም ምስ ተኸብረ ምጽብጻብ ምስ ተገብረ፡ ኣብ ዓዲ እንዳማትና ክንጠፍእ ከሎና ኣበይ ነይርኩም? ክብሉ ክኸሱና ኢዮም። ንሕና ድማ ንደቅና ዘይንኸውን ኰንና ከይንሓፍር እሞ ታሪኽ ከይሓትተና ክንሓስበሉ ይግባእ። እቲ ዘገርም ድማ ልዕሊ ሞት ደቅና እንታይ’ዩ ክመጽኣና? እንዳሞትና ካብ ሞት ንፈርሓሉ ምኽንያትከ እንታይ ኢዩ? ክሳብ መኣስከ?
እቲ ናይ ጎንደር ምስላ ብምቕጻል ድማ “ጎንደር ኬድካ እንታይ እምጻእካ” ዝበሃል ጎንደር ብፍላይ ኣብ’ቲ ቀደም እዋን ካብ ኤርትራ ኣዚዩ ርሑቕ ዝመስል ስለ ዝነበረ፡ እዚ ኩሉ ተጓዒዝካ ኣይሃብቲ ኣይሽመት ነየናይ ዕላማ? ነየናይ ረብሓ’ዩኸ? ዘስምዕ ቃላት ብሓቂ ነዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ደቅና ዝወርድ ዘሎ መቕዘፍቲ ብግልጺ ዘዘኻኽርዩ። ብዝበለጸ ንምብራህ ድማ ደቅና ዶብ ሰጊሮም ናይ መን ርስቲን ጉልቲን ክሕልዉ ናይ መን ዑና ከጣይሱ’ዮም ከም’ቶም ኣቦሓጎታቶም ኣብ ጎንደር ብከንቱ ክጠፍኡ ዝፍረዱ ዘለዉ? ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ጥልያን ኣቦታትና ብስገዳድ ኣብ ኢትዮጵያ ትሩቡሊ (ሊብያ) ይዋግኡን ይሞቱን ከም ዝነበሩ ታሪኽ ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ። እንተዀነ ሽዕኡ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢዩ ነይሩ፡ ኣቦታትና ድማ ብባዕዳዊ መንግስቲ ጥልያን’ዮም ተገፊፎም ናብ ኲናት ይጥበሱ ነይሮም። እንሆ ሎሚ ድማ ካብ’ቲ ጸልማት መግዛእቲ ተጋላጊልና እንተበልና፡ ዘመን-ግርምቢጥ ኰይኑ ደቅና ኣብ ናጻ ኤርትራ ብናትና ዝበልናዮም ኣዘዝቲ ኣብ ዘይምልከቶም ኲናት ኢትዮጵያ ክኸትቱ ዘስደምም’ዩ።
ምስ’ቶም ወትሩ መሬትናን ባሕርናን ወደባትናን ዝምነዩ፡ ጌና ይብጸሓና’ዩ ክንመልሶ ኢና ዝብሉ፡ ን30 ዓመታት ዘድመዩና፡ “ብልጽግና” ዝብል ኣንጻባራቒ ስም ዝተጠመቑ፡ ብስም ሰላም ዘደናግሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ወጊንካ፡ ንጐረቤትናን መናብርትናን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ደም ምትካልን ጸሊም ታሪኽ ምውራስን፡ እግዚኦ መሃረነ ዘድልዮ ዕብዳን’ዩ። ኣብ’ቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኩለን ጐረባብቲ ሃገራት ዝተኻየደ ኲናት ዝጠፍኡ ኣሽሓት መንእሰያትና ከይኣኽለና፡ ንበዓል ነጐዳስ ብበርቂ ደብሶ፡ ሕጂኸ ጓል መን ወድ መን’ዮም ክሃልቁ? ጎንደር ከድካ እንታይ ኣምጻእካ ዝተባህለ ከኣ ከም’ዚ ምስ ኰነ’ዩ።
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ’ዩ፡ ኢትዮጵያ ክትበታተን ኢድና ኣጣሚርና ኣይንርእን፡ ክንሞተላ ኢና ወዘተ ዝብሉ “ኢትዮጵያ ወይ ሞት” ዘስምዕ ጭርሖታት፡ ንዝተቓለስሉ ዕላማ ዝረስዑ መራሕቲ ሃገርን ኣዘዝቲ ሰራዊትን፡ ዘረበኦም ብግብሪ ተሰንዩ ደቅና ኣብ ካርታ ጀኦግራፍ ጥራይ ዝፈልጥዎ ጎንደርን ወሎን ኣኽቲቶም፡ ብሂወት ኤርትራውያን ሓድነት ኢትዮጵያ ከውሕሱ፡ ኣበያን ተቓውሞን ከነስምዕን ዓገብ ክንብልን ናይ ሕልና ሓላፍነትና ኢዩ። ዓገብ ዘይብል ህዝቢ ድማ ወትሩ ክዕገብን ክብደልን ከም ዝነብር ኣብ ልዕለና ዝፍጸም ዘሎ ሓቂ’ዩ።
ማህጸና ይባረኽ ኣብ ጊዜ ቃልሲ ጽኑዕ ርገጽ ኢላ ንደቃ መሪቓ ንሜዳ ተፋኑ ዝነበረት ሓርበኛ ኤርትራዊት ኣደ፡ ሎሚ በቶም ኣብ ዓዲማቶም ደመ-ከንቱ ዝዀኑ ዘለዉ ደቃ ሓዚና፡ ነቶም መራሕቲ ሃገርን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሃገርና ኤህ! ኢድኩም ኣይትስኣኑ ክትብል እንተተራገመት ኣየኽፈኣላን። እዞም ኣብ ጎንደር ይዂን ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝሃልቁ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ’ቲ መሪር ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተረፉ ተጋደልቲን ደቂ ስዉኣትን ኢዮም። ወለዲ ድማ ምቕሊ ስኢኖም ደቆም ኣብ ፈቐዶ ትግራይ ጎንደር ደሴ እንዳሃለቑ ኣብ ጉዳዮም ተዓዘብቲ ኰይኖም ብስቕታን ሕዱር ስቓይን ብጓሂ ይሞቱ። ስለ’ዚ ድማ ሃገርና ወላዲ ንውላዱ ዝቐብረላ ዘይንቡር ሓዘንን ንብዓትን ዘየቋርጸላ ምዃና ንኹልና ዘሕዝን ተርእዮ’ዩ። “ወዲ ሃገር ኣይተሃገር” ከም ዝበሃል ድማ፡ መንእሰያትና ኣብ ክንዲ ትምህርቲን ምዕባለን፡ ብቀጻሊ ግፋ ኣብ ፈቐዶ ኲናት ዝጥበሱ መሰሎም ዝተጋህሱ ክብሮም ዝተቐንጠጡ ኣደዳ ስደትን ውርደትን ክዀኑ ዝገብሩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን መራሕቲ ሃገርን ሕፍረት ይጐልበቡ ዘብል’ዩ።
ወተሃደር ዶብ ሃገሩ ክሕሉን ድሕነት ህዝቡ ከውሕስን ደኣ’ምበር ኣብ ዘይምልከቶን ዘይፍትሓዊን ኲናት ጐረቤት ሃገር ደሙ ከፍስስን ሂወቱ ከወፊን ማንም ዝቕበሎ ኣይኰነን። ብዓቢኡ ድማ ሰራዊት ከም ሓደ ጥርኑፍን ዝተወደበን ሓይሊ ናይ ሕብረተሰብ፡ ፍትሒ ክርገጽን ህዝቢና ክብደልን ከሎ ክለዓልን ኣራሚ ስጉምቲ ክወስድን ገለ ካብ’ቲ ኩሉና ንጽበዮ ባህሪያት ኢዩ። ብተሓላቕነት ህዝቢ ዘይምራሕ ሰራዊት ግና ተልእኮኡ ዘንጊዑ ኣገልጋሊ ናይ’ቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ጥራይ’ዩ ዝኸውን። ስለ’ዚ ሰራዊት ኤርትራ ምስ’ቶም ናይ ጥንቲ ጸላእቲና ሓቢሩ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ናብ ጎንደር ምኽታቱ፥ ተልእኮ ሰራዊትናን ታሪኽ ሃገርናን ዘመራስሕ ተግባር’ዩ። ሂወት ኣብ ምክልኻል ሃገርን ህዝብን ክትውፈ ሰማእትነት’ዩ፥ ካብኡ ሓሊፉ ግና ዕሽነት ወይ ጊልያነት ኢዩ።
እዚ ኣብ ሃገርና ስልጣን ገቢቱ ዘሎ ወለዶ ንመንእሰይ ወለዶ ኣብ ዘይምልከቶ ኲናት እንዳኽተተ የጥፈኦን ይብድሎን፡ ታሪኽ ቃልሲን ጽንዓትን ኤርትራ ድማ ብዓመጽን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ይብክሎ ኣሎ። ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ መንእሰይ ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ናብ ቃልሲ ተጸንቢሩ ንጸላእቱ ምስጓጉን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ነይርዎ። ብኣንጻሩ ናይ ሎሚ መንእሰያት ግና ብሕሱም ግፋን ገደብ-ኣልቦ ዕስክርናን ረብሪቦም፡ ኣብ ዘይምልከቶም ኲናት ክጥበሱ ወይ ስደት ኰይኑ ትዕድልቶም። ስለ’ዚ ነዚ ዋርሳይ ወለዶ ብዘይካ በደልን ዓመጽን እንታይ ነውርሶ ኣሎና?
ኣብ ገዛእ ሃገሮም ምንባር ስኢኖም ተስፋ ቈሪጾም ንስደት ሃጽ ምስ በሉ ድማ፡ ኣብ ክንዲ ንሓቚፎምን ንኣልዮምን ደቅና ምዃኖም ረሲዕና፡ብፕሮፓጋንዳን ኣጀንዳን ናይ’ቲ ስርዓትን ደገፍቱን ዓዊርና፡ ሕማቓት ሃደምቲ ዝብል ንዐኦም ዘይግባእ ጸርፊታት መሪርዎም ካብ ሕብረተሰብ ከንጸሉን ዘርሞ ዘርሞ ክዀኑን ንገብሮም ኣሎና። ከም ህዝቢ ንኩልና ዘነውር ድማ ኣብ ወጻኢ ደቆም ሓቚፎም ሃገር ጽቡቕ ኣላ ማዕቢላ ወዘተ ዝብሉ ዘይምልከቶም ኲናት ትግራይን ጎንደርን ደሴን ብደምን ሂወትን ደቂ ካልኦት ክካየድ ዝዋራዘዩን ብዘይ ስኖም ሑጻ ዝቚርጥሙን ከይፈቶኻ ክትራገም የገድዱኻ። “ወዲ ሃብታም ይስስን ወዲ ድኻ ድማ ይማስን” ኰይኑ ከኣ፡ ደቂ ሓለፍቲን ሃብታማትን ካብ ውግእ ወረ ውግእ ርሒቖም ኣብ ውሑስ ቦታ ክነብሩን ከጋይጹን፡ ደቂ ድኻታት ከኣ ኣብ ገደብ-ኣልቦ ውትህድርና ክበልዩ ደሓን ንኹሉ ጊዜ ኣለዎ ኢልካ ብሸለልታ ዝሕለፍ በደል ኣይኰነን።
ኣቱም ንመንእሰያት ደቅና ብግፋን ብሓይሊን ናብ ዘይምልከቶም ውሽጣዊ ኲናት ኢትዮጵያ ተኽትቱ፡ እቶም ሕጂ ተሳስይዎም ዘሎኹም ጽባሕ ንግሆ ብረቶም ናብ ባሕርናን መሬትናን ከም ዘቕንዑ ምግማቱ ዘሸግር ኣይኰነን። ምስ ወራሪ ስርዓት ተወዓዒልካ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ወፍሪ፡ መንእሰያትና ብከንቱ ዘህልቕን ታሪኽና ዝብልልን ንመጻኢ ወለዶ ከቢድ ቂምን ጽልእን ዘውርስን ምዃኑ ክንሓስበሉ ይግባእ። ስለ’ዚ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ከቲቶም ብከንቱ ዝሃልቁ ዘለዉ ደቅና ናብ ሃገሮምን ስድራቤቶምን ብህጹጽ ዝምለስሉ ድምጽና ነስመዓሉ እዋን ብዘይ ወዓል ሕደር ሕጂ’ዩ። እቲ ኣይበልዐ ኣይሰተ ጎንደር ከይዱ ሞተ ዝብል ምስላ ቀዳሞት ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ደቅና ይፍጸም ስለ ዘሎ፡ እንዳተዓጋገብና ከይንነብር ዓገብ ንበል። ከምኡ’ውን ከም’ቲ ጎንደር ከድካ እንታይ ኣምጻእካ ዝተባህለ፡ ውጽኢት ናይ’ዚ ቀዛፊ ኲናት ፍረ-ኣልቦ ማይ ምሕቋን ባዶሽ ጥራይ’ዩ። እቲ ህቡብ ነፍሰሄር ዶር ርእሶም ሃይለ ኣብ ንበሃሃል ዝብል ግጥሙ ዝበሎ ”እንሀልካ ዕጥቂ ንወተሃደር፡ ጸላኢ ከይተእትወልና ኣብ’ዛ ሃገር፥ ይኣኽለና ዝሓለፈ መስዋእቲ፡ ይኣኽለና ዝሓለፈ መቕጻዕቲ” ምዝካር ዓቢ ትምህርቲ’ዩ።
እግዚኣብሔር ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ!
ዘልኣለማዊ ክብሪን ዝኽሪን ንሰማእታትና!
ዶር ተስፋሚካኤል ገብረሕይወት፡ ካልጋሪ፡ ካናዳ።