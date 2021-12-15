ኣብ 30 ዓመታ ዝኣረገት ሃገር – ዶር ተስፋሚካኤል ገብረሕይወት
ሳላሳ ዓመታት ወይ ሓደ ወለዶ ኣብ ጒዕዞን ታሪኽን ሓንቲ ሃገር ኣዚዩ ሓጺር’ዩ፡ እንተዀነ ነቲ ዝሓለፈ ብምግምጋም ንህሉው ኩነታት ንክንርዳእን፡ ኣንፈት መጻኢ ምዕባለ ክንሕንጽጽን ዘኽእለና ሓበሬታ ክንረክብ ስለ ዝሕግዘና ኣገዳሲ ይኸውን። ኤርትራ ኣብ ገለ እዋን ብነብሳ ሓዲራ፡ ኣብ ካልእ ጊዜ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ መግዛእታዊ ስርዓታት ንዘመናት ዝነበረት፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ከኣ ብመስዋእቲ ደቃ ነጻነታ ኣረጋጊጻ፡ ሓዳስ ኣባል ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኰይና ትርከብ። እምበኣር ድሕሪ ናጽነት ዝተራእዩ ንቊመናን ምስሊን ኤርትራ ዝደወኑ ዝኣረገት ሃገር ክንብል ዝድርኹና ምልክታት እስከ ብጽሞና ንመልከት።
ብመጀመሪያ ኣብ’ቲ ኣርእስቲ ዝተጠቕሰ ዝኣረገት ሃገር ዝብል፡ ንምዃኑ ሃገርከ ትኣርግ ዲያ? ኢልና ኣገዳሲ ሕቶ ከነልዕል ግድን’ዩ። ብሓቂ መሬትን ጎቦታትን ባሕሪን ሓንቲ ሃገር ኣይኣርግን’ዩ ክንብል ንኽእል፡ ሰብ ዝተኸሎ ስርዓተ-ምሕደራን፡ ትሕተ-ቅርጺን ህንጻታትን ትካላትን ግና ከም’ዚ ኣብ ሃገርና ዝርአ ዘሎ ሰኣን ስሩዕ መደብ ምሕዳስን ምትርዕርራይን ጽገናን፡ መዓልቱ እንዳቈጸረ እንዳኣረገን እንዳፈረሰን ናብ ዕንወት ከምርሕ ባህሪያዊ ሕጊ’ዩ።
ብዛዕባ ሃገርና ኣልዒልና ኣሪጋዶ ኣይረገትን? ዝብል ሕቶ ብዙሕ ዘካትዕ ኣይመስለንን፡ ምኽንያቱ መራሒ ህግደፍ ኣብ’ዚ ቀረባ ብቃሉ ከም ዝበሎ፡ ኩሉ ዓንዩ፡ ባጽዕ ሉል ቀሕይ ባሕሪ ዝነበረት ሕጂ ከምኡ የላን፡ ትሕተ-ቅርጺ ናይ ጸዓት ማይ አለትሪክ ኣዚዩ ተዳኺሙ፡ ፋብሪካታት ተዓጽዩ ወዘተ ክብል፡ ሃገርና ከም ዝኣረገት ዘረጋግጽ ብዘገርም ሓቂ ባዕሉ ገሊጹልና’ዩ። ንሱ ገባሪን ሓዳጊን ስለ ዝዀነ ድማ ካብ ጳጳስ ንላዕሊ ኰትሊኽና ተጋጊኻ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና።
እምበኣር ሃገርና ከም’ቲ ክትኰኖ ዝግባኣ፡ ምስ’ቲ ዘላቶ ዘሰክፍ ኩነታት ብምንጽጻር፥ ናብ ምዕባለን ብልጽግናን ደሞክራሲን ዲያ ትግስግስ ዘላ ወይስ ኣብ ድሕረትን እርጋንን’ያ ትርከብ? ንመጻኢኸ ከም ስዊዝን ሲንጋፖርንዶ ወይስ ዝኣረገት ሃገር’ያ ክትከውን? ዝብል ሕቶታት ምልዓል የድልየና። ንምዃኑ እዛ ብተፈጥሮ ዝተባረኸት፡ ኣብ ስትራተጂካዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተደኰነት፡ ወናኒት ጸጋታት መሬትን ሃብቲ ባሕሪን ዝዀነት ሃገርና፡ ስለምንታይ ኣብ 30 ዓመታ ድሕሪ ናጽነት ኩሉ ጸጋታታ ናብ መርገማ ተቐይሩ፡ ንእርጋን ተፈሪዳ? እዛ ሓዳስ ሃገር ሓድሽ ቅዋም ኣጽዲቓ ከተብቅዕ ብዝኣረገ ዲክታቶራዊ ኣካይዳን፡ ብዘይ ፍርዳዊን ሓጋጊን ፈጻሚን ኣካል ክትመሓደርከ ካብ’ዚ ዝዓቢ ናይ እርጋን ምልክት ካልእ እንታይ ኣሎ?
ስለ’ዚ ናይ ስርዓተ-ምሕደራን ትሕተ-ቅርጺን፡ እንኰላይ ንዋታዊን ሰብኣዊን ዓቕሚ ሃገር ከምዝኣርግ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተጋህዱ መምዘኒታት ተጠቒምና ከነረጋግጽ ንኽእል ኢና። ከመይሲ ሃገርና ጉዕዞ ምዕባለን ብልጽግናን ተነፊግዋ፡ ናብ እርጋንን ውድቀትን ዘምረሐት፡ ቅዋማ ከም ዝሞተ ብዕሊ ዝተኣወጀላ፡ ሃገራዊ ባይቶ ዘይብላ፡ ሰብኣዊ መሰላት ብክቱር ዝገሃሰላ፡ መሰረታውያን ሃለኽቲን፡ ቀረብ ጽሩይ ማይን መብራህቲን ከተቕርብ ዓቕሚ ዘይብላ፡ ደረጃ መነባብሮ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳንቆልቆለ ህዝባ ብመቚነንን ኩፖንን ዝነብረላ፡ መንእሰይ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎትን ግዱድ ዕስክርናን ጊልያነትን ተማሪሩ ዝስደደላ፡ ስድራቤት ትበታተነላ፡ ዝኣረጉ ህንጻታትን ጐደናታትን ዝበዝሑላ፡ ከም ቀንዲ ምልክታት ዝኣረገት ሃገር ክንጠቅስ ንኽእል።
ብተወሳኺ ንኤርትራ ዝኣረገት ሃገር ዘብልዋ ተርእዮታት ምዕጻው ፋብሪካታት፡ ምዕናው ወደባት፡ ምፍሕሓር ጽርግያታት፡ ኣበየ ቦታኡ ዝርአ ጐሓፍን ዝተዓብሰ ፈኛቱራን ምፍሳስ ረሳሕ ማይን፡ ንመንከስቲን ሕማምን ዘቃልዑ ዕስለ ኣኽላባት ኣበየ ጐደናታት፡ ሕሰም መነባብሮ ዘጥቀዖም ለማኖን ግዳም ሓደርን ይርከብዎም።
ካልእ ከም ምልክት ዝኣረገት ሃገር፡ ድኹም ናይ ኣገልግሎት መርበብ ኢንተርነት ክንጠቅስ ግቡእ’ዩ። እቲ ዓለም ትጥቀመሉ ስሉጥ ዘመናዊ ኢንተርነት በቲ ኣብ ውሽጢ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ዝተዘርገሐ መስመር ገመድ ፋይበር-ኦፕቲክስ ኣቢሉ’ዩ ዝመሓላለፍ። ኤርትራ ግን ተጠቃሚት ናይ’ቲ ብኣፍደገ ቀይሕ ባሕራ ዝሓልፍ ምዕቡል መስመር ካብ ምዃን ተሓሲማ፡ ናይ ኣባ ጎብየ ፍጥነት ዘለዎ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣተኣታትያ፡ ከም ሳዕቤኑ ከኣ ማሓንቖ ምዕባለ ኰይኑዋ ይርከብ።
ብፖለቲካዊ መዳይ እንተተዓዚብና ከኣ ሃገርና ብቃልሲ ዘረጋገጸቶ ናጽነት ንምጭዋይ ዝዓለመ ዝመስል፡ ዝኣረገ ናይ 40ታትን 50ታትን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ’ያ ዘስምዕ፥ ሓደ ህዝቢ ኢና ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝኣምን ታሪኽ ዘይፈልጥ’ዩ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ’ዩ ዝመርሓና ወዘተ ዝብል ትረኻታት፥ ናፍቖት መግዛእቲ ዝጉስጉስ እከይ ኣካይዳ ንዕዘብ ኣሎና። ከምኡ’ውን እዛ ሓዳስ ሃገር ብዝኣረገ ናይ ዘመነ-መሳፍንቲ ናይ ማኪያቨሊ ፈላሊኻ ግዛእ ስነሓሳብ ትካየድ ምህላዋ ብሩህ’ዩ። በዚ ሓደገኛ መደረታትን ኩነታት ዝኣረገት ሃገርናን ዝተተባብዑ፥ ናጽነት ኤርትራ ዘይተዋሕጠሎም ጸላእትና፡ ንዓሰብ ክንካፈላ ኢና፡ ኤርትራውያን ናጽነቶም ኣየኽብርዎን’ዮም፡ ስንና እንዳመወጽና ብዘይ ውግእ ክንሕዛ ኢና ወዘተ ክብሉ መላገጺ ክገብሩና ንሰምዖም ኣሎና።
ኣቃውማ ህዝብና ብመጽናዕቲ ስነ-ህዝቢ (demography) እንተተመልኪትና ድማ ቊጽሪ መንእሰያት እንዳወሓደ፡ ቊጽሪ ሽማግለታት ብተዛማዲ እንዳወሰኸ ይኸይድ ምህላዉ ሃገርና ብሰብኣዊ ዓቕሚ ትኣርግ ምህላዋ ዘመልክት’ዩ። ንኣብነት ቊጽሪ ናይ’ቶም ልዕሊ 65 ዕድመ ዘለዎም ኤርትራውያን ካብ ጐረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝበዝሐ ኰይኑ ንረኽቦ። ምጣነ ወሰኽ ህዝብና’ውን ምስ ጐረባብቲ ሃገራት ክነጻጸር ከሎ ብዙሕ ይውስኸ ከም ዘየለ የመልክት። ስለ’ዚ ኤርትራ ኣፍራዪ ሓይሊ መንእሰይ ዝጐደላ፡ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ፡ ናይ ሽማግለ ሃገር እንዳዀነት ናብ ዘሰክፍ ጐደና እርጋን ትጐዓዝ ምህላዋ ዘሻቓል’ዩ።
ዝኣረገት ሃገር ዘብለና ካልእ ምኽንያት ድማ፡ እቶም ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ሓላፍነት ዝርከቡ ሰበ-ስልጣን ብዕድመ ዝደፍኡ ኣብ’ቲ ዝተመደቡሉ መዝነት ንብዙሕ ዓመታት ዝተዀየጡ ምዃኖም’ዩ። ካብ ዝሸምገሉ መራሕቲ ከኣ ክሳብ ሕጂ ሓድሽ ሓሳባትን ምዕቡል ኣጋባብ ምሕደራን ኣይረኣናን። እቲ ዘሕዝን ግና ንእስነቶም ንናጽነት ሃገር ዘወፈዩ ጀጋኑ፡ ኣብ እርጋኖም ሃገሮም ክትኣርግ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ተሳተፍቲ ምዃኖም’ዩ። እዚ ዝሸምገለ ወለዶ ብስሩዕ መደብ ብሓድሽ ዝተማህረ ወለዶ ክትካእ ዘይምግባር ድማ ኪንዮ ናጽነት ዘማዕደወ ራእይን ጠመተን ዝጐደሎ ኣመራርሓ ምዃኑ ዘረጋግጽ’ዩ።
ኣህጉራዊ መምዘኒታት ምስ እንምልከት ከኣ፡ ናይ ሕቡራት መንግስታት እኩብ ድምር መዐቀኒ ቊጠባ ጥዕና ትምህርቲ ሓፈሻዊ ደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ዘጠቓልል፡ ሓባሪ ሰብኣዊ ዕብየት (Human Development Index) ከም ዘነጽሮ፡ ኤርትራ ካብ 189 ሃገራት መበል 180 ተርታ ሒዛ ንረኽባ። ወናኒት ዝተፈላለዩ ማዕድናት ከም ወርቂ ዚንጎ ነሓስ ፖታሽ ሃብታም ሃገር ስለምንታይ ኣብ ትሑት ደረጃ ዕብየት ወዲቓ ትርከብ? ኢልና ክንሓትት ግቡእና’ዩ። ሰራሕተኛ ህርኩት ኣፍራዪ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ፡ ስለምንታይከ ምስ’ዚ ኩሉ ጸጋታታ፥ ብዝኣረገ ምሕደራን ትካላትን ትሕተ-ቅርጺን ትዋረድ ኣላ? ኢልና ብቀጻሊ ክንሓትት ይግባእ። እዛ ብተዛማዲ ሓዳስ ሃገርከ ስለምንታይ’ያ ኣብ 30 ዓመታ ቀልጢፋ ናይ እርጋን መሐበሪ ምልክታት ብብዝሒ ተርኢ ዘላ? ክንብል ጥራይ ዘይኰነ ድምጽና ክነስምዕ ይግባእ።
ብዛዕባ ዝኣረገ ከተማታትን ወደባትን ትሕተ-ቅርጺን ክንዛረብ ከሎና ዘደንጹ ከኣ፡ ኣብ ጊዜ ሓርነታዊ ቃልሲ መስተንክር ወተሃደራዊ ስርሒታት እንዳፈጸሙ ሰፊሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘመሓድሩ፥ ጽርግያታት ዝህንድሱ ዝነበሩ ጀጋኑ፡ ስለምንታይ ደኣ ሕጂ ባዕዳዊ ገዛኢ ጥልያን ዝሰርሖ ህንጻታትን ጐደናታትን ትሕተ-ቅርጺን ምጽጋንን ምዕቃብን ጸጊምዎም? ዝብል ሕቶ ይመጽኣካ’ሞ፡ መልሱ ግና ዘይንረኽበሉ። ምዕናው ከተማታትና ማለት ምጥፋእ ታሪኽናን ቅርስናን ውርሻናን ስለዝዀነ፡ናይ ሓባር ጸገምና ብናይ ሓባር ዕዮ ክንፈትሖ ሓላፍነት ኣሎና።
ብሓጺሩ እዚ ናይ 30 ዓመታት ዝኣረገት ሃገር ዝገብር ኣካይዳ፡ ልክዕ እቲ ብ40ታት ምምሕዳር እንግሊዝ፡ ንኩሉ ጽላታት ቊጠባ ሃገርና ኣዕኒዩ ኤርትራ ነብሳ ከምዘይትኽእል ብምምሳል ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምክፍፋል ዝዓለመ እከይ ውዲት ዝድገም ዘሎ ይመስል። ብዝተጋደሉላ ሓርበኛታት ደቃ፡ ሎሚ ካልእ ካባ ዝለበሱ ክፍጸም ከሎ ግና ዘስደምም’ዩ! ስለ’ዚ ህንጸትን ምዕባለን ዘይፈቱ፡ ዕንወትን ምፍራስን ከም ንቡር ተቐቢሉ ህዝቢ ዘጽንትን ሃገር ዘእርግን ሓሳድ ህግደፋዊ ስነሓሳብ ኣካይዳኡን ምሕደራኡን ከዐሪ ናትና ተራ ወሳኒ ምዃኑ ክንስሕቶ የብልናን።
ኣብ መደምደምታ ሃገርና ብዘይ መዓልታ እንዳኣረገት፡ ንህላወኣ ዝፈታተን ኩነታት ዘንጊዕና ጽቡቕ ዘሎና ዝመስለና፥ ብቀጻሊ ቁስልናን ፈውስናን ንሓብእ ሰባት ሃየ ካብ ህልወሳ (hallucination) ንበራበር። ኣልበርት ኣነስታይን ከም ዝበሎ “ጽላለ ዝበሃል ንሓደ ነገር ደጋጊምካ ብምግባር ፍሉይ ውጽኢት ከተምጽእ ምጽባይ ማለት’ዩ”። ስለ’ዚ ሃገርና ብተደጋጋሚ ጌጋታት ኣብ እርጋን ወዲቓ ስለ ዘላ፥ ዝኣረገ ስርዓት ድማ ፡ ንሽግራትና ብዝኣረገ ኣተሓሳስባ ክፈትሕ ስለ ዘይክእል፡ ንደቅና ብዘይ መዓልታ ዝኣረገት ሃገር ከይነውርሶም፡ ነቲ ስርዓት ንርእስኻ ኣሪግካ ንሃገር ኣይተእርግ ይኣክል ንበሎ። ኣብ ኢድና ዘሎ ሰይጣን ኣይኽኣሎ ከም ዝበሃል፡ ኢድን ጓንቲን ኰንና ንኣረጊት ምሕደራ ብሓድሽ ተኪእና፡ ነዛ በብቚሩብ ትጥሕል ዘላ መርከብ ትመስል ዘላ ሃገርና ከነድሕን ሕጂ’ዩ እዋኑ።
እግዚኣብሔር ንኤርትራን ህዝባን ይሓሉ!
ዘለኣለማዊ ዝኽሪን ክብሪን ንሰማእታትና!
ዶር ተስፋሚካኤል ገብረሕይወት፡ ካልጋሪ ካናዳ።
Premature aging is putting it mildly, this little nation is in advanced terminal stage with tubes coming out from its every body orifice…. in other words, clinically dead.
The sad thing is those currently in charge are intentionally taking their time calling the code.
ግሩም ኣባሃህላ::
አዚ አንተዘይመሲጡና: ሓዲኡ አንተዘይገርና: ተስፋ የብልናን።
ቃላት አንተኾመርና ኣብ ዓዲ ከብጻሓና አዩ ማለት ዘበት እዩ ።
ነንሕድሕድሓና አናተጻራረፍና ሸንኮለል እንተበልና ካብታ ዘለናያ ፍንክት ኣይንብልን ኢና።
መዋጺእትና ሓንቲ እያ፣ ክልተ ኣይኮነን።
ታሪኽና፡ መንነትና፡ የዕሩኽትና፡ ጸላእትና፡ ኣይንረስዕ
ካብኩሉ ከዓ ናይ ውሽጢ ዘራጊቶ !!!
ዘረባ አንተበዝሔ ፍረ የብሉን ::
ተስፋ ኣለኒ ከም ብዓል ዶር ተስፋሚካኤል ገብረሕይወት ታሪኽ ክምስክረሎም ::
እዝን ወድሓንኩምን፥፥
ታዓኑ ዘላ ሃገር ንጎኒ ገዲፎም “ዉድብና-ህዝባዊ-ግንባር” ዝባሃል ሕማም ዘጥቆዖም ዉሑዳት ኣይኮኑን። ኣብ ኣእምሮ ናይዞም የዋሃት ኣሕዋትና ፡ ዉድብ ካብ ሃገር ታዓቢ።
ሕጂ ህዝባዊ ግንባር’ዉን ከም ዘየላ ዝርዶኦም ኣይመስለንን። እቲ ህግደፍ ዝባሃል ጉጂለ እሰያስ ፡ ኣብ ዑና ህዝባዊ ግንባር ፣ ናዓኣ ዘይመስል ካልእ ዉድብ መስሪቱ ከም ዘሎ ይርዶኦም ዲዩ ?።
እሰያስን እቶም ምስኡ ኣብ ሜዳ ጡቡቅ ሚስጢራዊ ዝምድና ዝነበሮም ዉሑዳት ሰባት ፣ ድሕሪ ናጽነት ፡ ኣብ ቦታ ናይታ ናይ ቀደሞም ሕብእቲ ሰልፊ ፡ ሓንቲ ንዖኦም ስልጣን ንምቁጽጻር ትጥዕም ፡ ንእሽተይ ጉጂለ ሰሪዖም። እቶም ኣይፋልናን ዝበሉ ብጾቶም ፡ ኣብ ዒራዒሮ ሰፊሮም። ንሞቶም ኣብ ዘቃላጥፍ ኩነታት ስለ ዝነበሩ ፡ ክሳብ ሎሚ ብህወቶም ኣሎዉ ምባል ኣይካኣልን።
እቶም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ፡ ዝታኣስሩ ፣ ዝተጨዉዩ ፡ ዝተሰወሩ ፣ ብርግጽ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ፣ ግን ካኣ ብ10ታት ኣሻሐት ዝግመቱ ሰላማዊያን ሰባት ፣ ዕድሎም ካብቶም ናይ ዒራዒሮ ቡዙሕ ዝፍለ አይኮነን።
ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘላ ሃገር ፡ ካብ ህልቅትን ዕንወትን ከመይ ነድሕና እዩ እቲ ሕቶ።
እቶም ኣብቲ ዝፍጸም ዘሎ ዓበይቲ ገበናት ኢድ ዘለዎም ሰባት ፡ መብዛሕቲኦም ካብቲ ሒዞምዎ ዘሎዉ ናይ ጥፍኣት መገዲ መምለሲ የብሎም።ሕግን ፍርድን ስለ ዘስጎኦም ፡ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ቀሲኑ ክነብር ዘፍቁዱ ኣይኮኑን። ኩነታት እንተ ጸንኪሩዎም ፡ ንድሕነቶም ክብሎ ፡ እንታይ ዓይነት ዉሳኔታት ክወስዱ ከምዝኽእሉ ምግማት ዘጸግም ኣይመስለንን።
እቲ ዓቢ ጸገምና ፣ ህግደፍ ጥራሕ ኣይኮነን። ብኣዉራጃ ፡ ብሃይማኖቶ ፡ ብዓሌት ክመቃቀሉና እሎም ፡ ኣብ ሞንጎና ስሚ ዝነዝሑ ሰነፋት ከይሰማዕና ፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይና ሓቢርና ክንሰርሕ ዘይምኽኣልና ዓብይ ጸገም እዩ። ንሱ እቲ ሕጂ ብቀዳምነት ክረአ ዘለዎ።
ንሃገርና ኤሪትራ እዝጊ ይባርካ።