አውያት አብ ትግራይ
የዕብዮ ወልደማርያም
አብ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ አብ ልዕሊ ዓዃይን፡ መንእሰይን፡ ጓል አንስተይት ትግራወይትን ዝተፈፀመ ግፍዒ ዘኽፍሎ ዋጋ ክንደይ ምዃኑ ንምግማት ዘጸግም ኢዩ። ካብዚ ብምብጋስ ‘ዕዳስ ተዓዲና’ ኢና ሕምረቱ ግን አብ አከፋፍልኡ ኢዩ። ብሓጺሩ ዕንድርና መንግስቲ ኤርትራ ዘሰዓቦም ሳዕቤናት ብዙሓት ኢዮም። ካብቶም፡ እሞ እቲ ዝኸፍአ አሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ኢዩ ኢልካ እተስተንትኖ፡ እቲ አብ መንጎ ክልተ መላማምንቲ ሓዊ ዝኾኑ አሕዋትን ጎረባብትን ርክብ አብ ቅርሕንቲ ከይልውጥ ኢዩ። ብኤርትራውያን ዝተኻየደ ወፍሪ ራዕድን ሞትን አብ ትግራይ ከመይን ክንደይን አስቃቂ ምንባሩ ብቐሊሉ ዝርደአካ፡ አብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ብዝዕባ ዘሕለፎ ጸበባ ከዘንቱ ክትሰምዕ እንኮሎኻ ኢዩ። እቲ ተግባር ነቶም ደቂ ሃገረሰብ ‘ሓጺሩኒ እንተበልኩስ ተኾዲሙ ይስዕስዕ’ ዝመስል ነገር ኢዩ ዝኾኖም። ምኽንያቱ ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ክግፉዑ ምርአዮም አብ ሃተፍተፍ ዝዓስሎ ድቃስ ድአ እምበር ብዊነኦም እቲ ተግባር ምፍጻሙ ንባዕሎም ዘጠራጠሮም ምዃኑ ትግንዘብ። ብዝኾነ አብ ትግራይ ዓቢ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ብርሰት አኸቲሉ አሎ።
አብዘን ዝሓለፋ ሰላሳ ዓመታት አብ ኢትዮጵያ ዘይንዓቅ ትሕተ-ቅርጺ ተሃኒጹ ኢዩ። ብርግጽ እታ ሃገር ንዘመናት ብድሑር መስፍናዊ ስርዓት ተቀፊዳ ንዓአ መሰል ሃገራት (ንግብጽን ንኢራንን) መባእታዊ ዝኾኑ ነገራት ከምኒ ማሕበራዊ አገልግሎት ዝህቡ ትካላት፣ንኡስ ፋብርካታት፡ ዘቕንእ ትምህርታዊ ተቛማት ዘይነበራ፡ ካብ ግዙአት ጋናን ጊንን ዘይትሓይሽ ሃገር እያ ዝነበረት። አብ አከባቢ እቲ መስፍናዊ ስርዓት አብ ዘኽተመሉ ግዜ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ምስ እነገናዝብ፡ አብ መፋርቕ ስሳታት ካብቶም ቤት ትምህርቲ ክአትዉ እትጽበዮም ቆሉዑ ስኮላ ንኽአትዉ ዝተመዝገቡ ቁጽሮም 3.3 ካብ ሚእቲ ዘይበዝሕ ነበረ። ኮታ ብኹሉ መዳያት ብጥዕና፡ ብህንጸት መንገዲ፡ ብሕርሻ፡ ብዙሕ ዓወት ዘየመዝገበት ብባህልን ብሕሉፍ ታሪኽን ተወጢሩ ጽገና ንምክያድ ጸማም እዝኒ ዝሃበት ህገር (ስርዓት) ኢያ ዝነበረት። ብአንጻሩ እዚ ብተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ፊታውራሪነት ዝተወደበ ሓድሽ ስርዓት ኢትዮጵያውያን ካብ ዝተጸበይዎ ሃገራዊ ዕቤት ንላዕሊ ኢዩ ዘበርከተሎም። በዘን ዘማሓደረለን ርብዒ ዘመን፡ እቲ መንግስቲ ጉዙፋት ማይ ዝዕቅቡ ግድባት ድዩ ዘይሰርሐ፡ ካብቲ 1991 ዝነበረ 20,000 ኪሎሜተር መንገዲ ርሕቀቱ ናብ 150,000 ኪሎመተር ድዩ ክብ ዘይበለ፡ ካብ ሰለስተ ዩኒቨርሲቲ ናብ 45 ድዩ ዘይደየበ (ነቲ ክንድኡ ዝአክል ብብሕቲ ዝዋፈሩ ናይ ትምህርቲ ተቛማት ከይወሰኽካ)፡ አብ ነፍስወከፍ ክልላት ንዓለምለኸ ዝዳረጉ ዕስራታት መዕርፎ ነፈርቲ ድዩ ዘይሃነጸ። ትግራይ’ውን ካብ ዝተዘርግሑ መዋቅራትን ዝተረኽበ ጸጋን ተጠቃሚት ኮነት።
አብዚ ሓጺር እዋን ትግራይ ብሕክምና መዳይ ጥራይ 17 ሆስፒታላትን 240 ንአሽቱ ሆስፒታላትን ላዕለዋይ ናይ ሕክምና ማእከልን ክትሃንጽ አርባዕተ ዩኒቨርሲቲ’ውን መስረተት። አብ 2018 መቀለ ዩኒቨርስቲ ዝተመዝገበ ቁጽሪ ተማሃራይ ምስ እንድህስስ ካብ 31,000 ዘይንእስ ኢዩ። ብተወሳኺ ንናይ ውሽጢ ሃገር ጠለብ ዘማልኡን ንደገ ድማ ዝስደዱ ምህርቲታት ዘፍርዩ መጠነኛ ፋብሪካታት’ውን አጥርያ ኢያ። ከም ብሰላም አብ ዓዱ ክነብር ዝተሓረመ ኤርትራዊ ውልቀሰብ በዚ አብ ትግራይን መላእ ኢትዮጵያን ዝተመዝገበ ንእሽቶይ ዓወት ብመንፈስ እንተቀናእኩ የሐብነኒ ድማ ኢዩ። ይኹን’ምበር ብምኽንያት እቲ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተአወጀ ኲናት ካብ 50 ክሳብ 70 ካብ ሚእቲ ተቛማት ሕጥዕና ከምዝፈረሱ፡ እቲ መምህርን፣ ናይ ጠፈር ተመራማርን፣ ሓኪምን፡ ቫክሲን ፈጣርን፡ መራሕ ሃገርን፣ እትፍርየሉ ላዕለዋይ ትምህርታዊ ተቛማት ድማ ካብ ቁሸቶም ንዝተዘናበሉ ብአሽሓት አማእታት ዝቁጸሩ መጽለሊ ኮይኑ ይርከብ። ደይመድይ ተባሂሉ ድማ ፋብሪካታት ዓንዩ ኢዩ። ገሊኡ ድማ ብሳንቦ ሳንቦ ተጻዒኑ ንሽነኽ ደቡብን ሰሜንን ምጓዓዙ ቀስ ኢሉ ዝልሑኽ ዘሎ ወረታት የመልክቶ አሎ።
ነዚ ሕቅታት’ዚ ብምጉዕጻጽ ኢዩ ድማ ሓደ ሓደ ሰባት ክላእ ትም እንዶ በል (አይትጭነቕ) ግዜ ባዕሉ ክፈትሖ ኢዩ ኢሎም ብዕሽሽ ክሓልፍዎ ዝመርጹ። እንተኾነ ወተሃደራት ኤርትራ ዝፈነውዎ ናይ ህዝቢ ምጽናት ፈተነ ምስናይ ጾታዊ ዓመጽ አብ ልዕሊ እንሓጎታትን አብ ዘይበጽሓ ደቂ አንስትዮን ብሕደጎ ሕደጎ ዝሕለፍ አይኮነን። ኮነ ኢልካ ናውቲ ማሕረስ ምስንኻልን እንስሳ ዘቤት ምብራስን ከ አብ ምንታይ ምንታይ ይቑጸር? ብርግጽ ዝተፈጸሙ ገበናት ብሞራል አጸየፍቲ፡ ብሕጊ ድማ አጠየቅቲ ምዃኖም ዝተረጋገጸ ኢዩ። ነቲ ሂወቱ ብሰላም ዝመርሕ ዝነበረ ሕብረተሰብ ትግራይ፡ በየን መጸ ዘይብሃል መጠነ ጉዙፍ ዝኾነ ሽኦል አብ ልዕሊኡ ክዘንብ ዝተዓዘበ ሕያዋይ ሓላፍ መንገዲ ብምግራም ‘ምኽንያቱ’ኸ እንታይ ኮን ይኸውን’ ኢሉ እንተተወከሰ ዘውቅሶ አይኮነን። ከም በሃም ሰብ’ውን አይቁጽሮን ኢዩ።
አብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን መዓት ካብ ፍጻሜኡ እቲ ዝኸፍአ ምሕላኑ (genocidal intention) ኢዩ። እንተኾነ እዚ ዘለናዮ እዋን ከምቲ አብ 19 ዘመን ዝነበረ ዘመነ-ጭቃታት ወይ አብ 20 ዘመን ዝነበረ ዘመነ- ነገስታት አይኮነን። እንታይ ድአ ብግብእ ተተርጒሙ ሽዑን ሽዑን ይተግበር አይተግበር ብዘየገድስ ኩለን ሃገራት ዝቕየዳሉ አድማሳዊ ሕግታት ስለ ዘሎ ኢዩ። ነዚ መሰረት ብምግባር ኢሳይያስን ወተሃደራቱን ከምኡውን ሰብ መዚ ኢትዮጵያ አብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ንኽቀርቡ አብ ዝግበሩ ጎስጓሳት ከም አባላት ደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ከም ኤርትራውያን ብዑቱብ ክንካፈሎ ይግባእ።ንሰላማውያን ተጋሩ ዘጓነፎም ናጤባ እቲ ‘አብ ክንዲ ቀራናት ንጓዕማማት’ ዝብል ብሂል ብትኽኽል ይገልጾ ኢዩ።
ናይዚ ውራን/ዘረፋን ካልእ ሳዕቤናቱ ድማ እቲ ዝተበደለ ህዝቢ ብኢደዋኒኑ ፍትሒ ንኽረከብ ምስ ዝርበጽ ኢዩ።እዚ ማለት ነቲ ዝምከሓሉ በጃ ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊቱ ተማሕጺኑ ንገበነኛታት ካብ ዝዓረድሉ ትሕቲ ምድሪ-ቤት እንዳ ጎቨርናቶር (አሥመራ) ይኹን ካብ ዝተሸጉጥሉ ሽንጭሮታት ብኳሌታ ሸሚዞም አንጠሊጢሎም አብ ቤት ፍርዲ ንኽቀርቡ ኢዩ። ብርግጽ አቶ ኢሳያስን ብጾቱን ቤትፍርዲ ንኸይቀርቡ ዝቃወሙ ብዙሓት ኤርትራውያን’ኳ አይሃልዉ’ምበር፡ ንዓመጸኛታት አብ ሕጊ ንምቅራብ አብ ዝግበር ወተሃደራዊ ወፍሪ ግን የሻቅሎም ኢዩ። እዚ ሲናሪዮ’ዚ ካብ ምሽቃል ሓሊፉ ገመድ ናይ ኮሬንቲ ክሳብ ዝጭብጡ ዝገብሮም ግን ነቶም አመንቲ እቲ ስርዓት ኮይኑ፡ ካልኦት ተቛወምቲ እቲ ስርዓት ክነሶም ኤርትራ እትብሃል ሃገር ፈጣሪአን መድሓኒአን ኢስያስን ብጾቱን ኢዮም ኢሎም ንዝአምኑ’ው እዩ። ካብዚ እንርድኦ ነገር እንተሎ፤ ዓዶም ከይትውረሮም ከብዶም ሓቚፎም ዝሓድሩ ከምዘለዉ ኢዩ። አድያም ከም ትብሎ ናይ ትግራይ ሠራዊት ‘ጉዳይ ሃገሮም ንኽፈጽሙ ዘይተኸፍለ ዕዳ’ውን አገዲዶም ንኸኽፍሉ’ ዶብ ንምጥሓስ ካብ ኤርትራውያን ቀጠልያ መብራህቲ አይድልዮምን ኢዩ።
ብርግጽ አየድልዮምን ኢዩ። ግን ካብ ሰሪ መዓቱ የውጽአና ኢልካ ካብ ምምህላል ንገበነኛታት ከም ሓባር ሮቛሒ ወሲድካ ብኹሉ መዳያት ምቅላስ የድሊ።አብ ግዳም ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ግህሰት ደቂ ሰባትን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንጽንተቶም ዝሓለነ ተግባር ብጽኑዕ ኮኒኖም ምስ ትግራይን ካብ ሓሊፉ ድማ ምስ አህዛብ ኢትዮጵያ ‘መልካም ጉርብትና’ ንምምስራት ክጽዕሩ ምንዮት እቲ አፉ ተሎጒሙ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ክንዲ አድሪ ትኸውን ጥርጥር የብለይን።
አብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግህሰት ደቂ ሰባትን ዕነወት መንግስታውን ህዝባዊ ትካልትን ንግዜኡ ንጎኒ ገዲፍና፡ እቲ ብፉልያት ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንፍርቂ ዘመን ዝአክል አብ ኤርትራዊት አደን አቦን፣ ዓዃይን ሸቃላይን፣ መንእሰይን አረጋውን፣ ከምኡ’ውን ተኸላኻሊ ዝሰአነት ጓል አንስተይትን፣ አብ አመንቲ ሃይማኖትን ዘይአመንቲ ዕልማውያንን ዝወረደ ግፍዒ ንምድባስ፡ ገበነኛታት አብ ቤት ፍርዲ ምቅራብ ናይ ግድን ይኸውን። ህዝቢ ኤርትራ ዝግብኦ ካሕሳን ደበስን ምርካቡ ዝረጋገጽ ድማ እቶም ብሓሳብን ብግብርን ዘሳሰዩ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ደቀቕቶም አብ ቤት ፍርዲ ምስ ዝቐርቡ ጥራይ ኢዩ። ምስዋር ናዕብን ህውከትን ሞዮኦም ምዃኑ ዘመስከሩ (ዑጥሩን) መራሕቲ ሻዕብያ ብተደጋጋሚ አብ ዝወልዕዎ ኲናት ብአሻሓት አማእትታት ዝግመት ደም ንፁሃን ኤርትራውያን አፍሲሶም ከይአኽሎም ጸጋታት እታ ሃገርውን ብሑሱም አባኺኖም ኢዮም። ንመራሕቲ ሻዕብያ ሞት ክውሕዶም ኢዩ።