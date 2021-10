ሰራዊት ኤርትራ ብህጹጽ ካብ ሕድሕድ ኩናት ኢትዮጵያ ክወጽእ ኩሉ ኢሪትራዊ ጻዊዒት ክገብር ኣለዎ

ብጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ

ኣቀዲመ ነቶም ኣብ ሎንደን ኣብ ጀነቫ ፡ ኣብ ሙኒክ – ኣብ ዋሸንግቶንን ካልኦት ከተማታትን ነቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ስደታኛታት ኤሪትራውያንን ዝተኻየደ ግፍዒ ዝኹንን ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ኢሪትራውያን ዮሃና እብሎም። እቲ ዘሕጉስ ብብዝሒ መንእሰያት ዝተሳተፍሉ ሰላፊ ብመንባሩ እዩ። መንእሰያትና ተመክሮታት ዝድልብሉን ፍናን ሰኒቆም ብቀረባ እናተፋለጡ ንዝመጽእ ዝከበደ ስረሓት ዝቀራረብሉን መድርኽ ተከፊቱ ክበሃል ይከኣል። ደጊም ሓቢርካ ምቅላስን ምፍላጥን ካብ ተጀመረ ብሕጊ ዝተመዝገባ ናይ ኤሪትራውያን ኮሚኒቲታትን ናይ ባህሊ ማእከላት ምቛም ኣድላይ እዩ። ዕላማኡ ምዝንጋዕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መነባብሮ ዝሕግዙ ንጥፈታት ከም ሓቤረታ ብዛዕባ ምዕባይ ህጻናት፥ ትምህርቲ፡ ስራሕ ከምኡ እውን ሓጸርቲ ናይ ሞያ ልምምድ (job training) ክኸውን ይኽእል።

እዚ ዕዉት ሰልፍታት ነቲ ኤሪትራዊ ኣብ ስደት ዝጓነፎ ማእሰርትን ሞትን ጠመተ ዝገበረ እዩ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ሽግራት ግን እቲ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤሪትራ ዘውርዶ ዘሎ ጭቆና እዩ። እንኮ መፍትሒ ኡ ከኣ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ምእላይ እዩ። ኢሳያስ ወያነ ከይትውረና ብዝበል ምኽንያት ንህዝቢ ኤሪትራ ኣብ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ የእቲዩዋ። ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ መንእሰይ ናቱ ናይ ወልቁ ተኣዘዝቲ ክኾኑ መልሚልዎም።

ኣብዚ ጊዜ’ዚ እቲ ዝዓበየ ገበን ኢሳያስ ንመንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት የእትዩ የጽንቶም ምህላዉ እዩ። እዚ ንሙሉእ ህዝቢ ኤሪትራ ተጓኒፍዎ ዘሎ ታሪኻዊ ብድሆ እዩ። ሕጂ እዚ ኩናት ኣሸሓት ሂወት ዝበልዓሉ ዘሎ ጊዜ እቶም ኣብ ስደት ዘለና ኤሪትራውያን ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ኩናት ብሁጹጽ ይውጻእ ኢልና ዝተወሃሃደ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኣለና። ማዕር ማዕሪኢ ኣብ መኣዲ ዲፕሎማሲ ማዕጾ ናይ ወጻኢ መንግስታት እናኳሕኳሕና ክድጉፉና ንሕተት። ንሳቶም እውን ሰራዊት ኤርትራ ክወጽእ ይደልዩ እዮም ፡ እቲ ኩናት ብሰላም ክውዳእ ስለዝሕግዝ። ኣብዛ ህሞት እዚኣ እቲ ደላይ ፍትሒ ኣብ ነንሕድሕዱ ዘሎ ዘይምርድዳእ ካልኣዊ ስለዝኾነ ከድህበሉ የብሉን።

ብ2018 ኣቢይ ስልጣን ሒዙ ምስ ኤሪትራ ሰላም ክገበር እየ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ምስ በጽሔ ህዝቢ ኤሪትራ ብሓጎስ እዩ ዝተቀበሎ። ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ፍትሕን መፍትሒ ኩሉ ጸገማቱ ገይሩ ስለዝወሰዶ። ናይ ሰላም ነቢይ ኮንካ ናይ ሰላም ቃላት ክተዘውተር ይግባእ ። ኣቢይ ግን ነዊሕ ከይጸንሔ ግዙእ ናይ ሊሂቃን ኣምሓራ ኮይኑ። ካብ ዋሽንግቶን ዝፍኖ ናይ ኣምሓራ ራዲዮ ኢሳት ኣንጻር ትግራይ ናይ ጽልኢ ሓያል ዘመተ ክፍኑ ምስ ጀመረ ኣብይ ንወያነ ናይ ቀትሪ ኣዛብእ ኢሉ ነቲ ጽልኢ በንዚን ወሲኹሉ። ኢሳያስ ብወገኑ ናይ ወያነ ጸወታ ኣብቂዑ፡ ዝብል ናይ ኩናት ሙዚቃ ዋጠየሎም። እዚ ዘይሓላፊነታዊ ዕንደራ ንኹናት ዓዲሙ ናይ ኣሸሓት ሂወት መቕዘፍትን ዘይተኣደነ ዕንወት መነባብሮ ህዝብን ኣኽቲሉን የኸትልን ኣሎ። ኢሳያስን ኣቢይን ሰላም ምስ ተፈራረሙ ህዝቢ ኤሪትራን ትግራይን ኣብቲ ዶብ ተራኺቦም እናነብዔ ሐጎሶም ዝገለጸሉ ዘይትርሳዕ ናይ ሰላም ታሪኻዊት መዓልቲ ኮይና ተኣምዝጊባ እያ። ኣብይን ኢሳያስን ግን ድልየት ህዝቢ ስለዘየገድሶም ብዝልኢ ኣጸልሚቶማ። ሽዑ እዮም ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ኣቢይ ኣሕመድ ናይ ኢርትራ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቅን- ናይ ኣምሓራ ሊህቃን ንትግራይ ከጥፋኡ ስሙር ግንብር ዝገበሩ። ኣምሓራ ሊሂቃን ነቲ ግንቦት ሰባት ዝስሙ ናጽነት ኤርትራ ዘይቅበል ፖለቲካዊ ጉጅለ- ዝመስረቱ እዮም።

ካብ መጀመሪኡ ንትግራይ ካብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ፊሊኻ ከተጥቅዓ ዘይትኣደነ ፕሮፖጋንዳ ምግባር ዘይርትዓዊ ኮይኑ ረኺበዮ ፥ ናተይ ግብረመልሲ ከኣ ብጽሑፍ ገሊጸዮ “ Justice for the people of Tigray and its vanguard TPLF. ናብ መራኸቢ ብዙሓን ኣይጋ ፎሮም (Aiga Forum ) ዝበሃል ሊኢኸዮ።

ኣምሓራ ዕድል እንተረኺቦም ንቢሄራት ኢትዮጵያ ረጊጾም ክግዝእወን ንኤሪትራ ክወርዋ ንባሕራ ክቖጻጸርዋ ዘይደቀስሉ ኣጀንዳኦም እዩ። እዚ መርገጺ ናይ ኣምሓራ ዘይልወጥ ስትራተጂ መርገጺ እዩ፡፡ ነዚ ሓቂ ዘይስቆሮም ብዙሓት ኤሪትራውያን ኣለዉ። ኣብ 1991 ጀሚሩ ሊሂቃን ኣምሓሩ ናጽነት ኤሪትራ ኣይተዋሕጠሎምን። ከምኡ እውን ንኢትዮጵያ ዘመሐደር ሓምሐራ እምበር ብፈደረሸን ኩሎም ብሀራት ተራ ክህልዎም ኣይደልዩን ኢዮም። ኣብ ሎንደን ዝቅመጡ ኣምሓሩ ነታ ናይ ዓወት 1991መዓልቲ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየትሉ ጸልማት መዓልቲ -ኢሎም ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝ ሰላማዊ ሰልፋ ኣካይዶም። በንጻሩ ኣብ ረፈራንዱም ጊዜ ንናጻነት ኤርትራ መጀመርያ ኣፍልጦ ዝሃበ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ነብሲሄር መለስ ዘናዊ እዩ። ሽተል ትሮንቮል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ብዛዕባ ኤሪትራ ብርክት ዝበሉ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይኣቱ ዝተኸልከለ ከምዚ ይብል “መለስ ዜናዊ ነጻነት ኤሪትራ ምድጋፉ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ ።

ብዝኮነ እቲ ን20 ዓመታት ንኤርትራ ዘድከየን ዘንዓቀን ዝረገጸን ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኢዱ እትዩ ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ናይ ምልጋሱ ዓቢ ዕድል ከፊትሎም። ደለይቲ ፍትሒ ግን ምስ ወያን ምስራሕ ዝብሉን ኣኤሪትራ ባኤሪትራውይን ዝብሉ ፈላለየ ኣጀንዳታት እናምጻኡ እት ብቀዳምነት ክሰርዕዎ ዝግቦኦም ስራሕ ከይገበርዎ ይተርፉ ኣለዉ። ወግዓዊ መርገጺ ወያን ዘየወላውል ናጽነት ኤርትራ ዝደገፈ ከነሶም – ኣፎም ዝሃቦም ውልቀ ሰባት ተጋሩ – ተሚሊሶም ኣንጻር ኤርትራ እንተተዛረቡ – ክትምልሰሎም ትኽእል ኢኻ – ኣብ ኣጀንዳ የእቲካ ቀጻሊ መፈላለየ ኣጀንዳ መዛረቢ እንተገርካዮ ግን ነቲ ህጹጽ ኩናታት ምምካት ንጉኒ ትገድፎ ኣለኻ ማለት እዩ። እወ ንኤርትራውያን ዘሕርቕ ሓንሳእ ኣጋዝያን ዝባሃሎ – ትግራይ ትግሪኚ ዝብሉ ፥ ዓባይ ትግራይ ዝብሉ ኣለዉ። ይበሉ ንሕና ስራሕና ንግበር ኣብዚ ጊዜ እዚ ትግራይ ትካላታ ዓንዩ ዘሎ – ውግእ ጠጠው እንትኢሉ – ኣብ ሃገራ ምህናጽ እምበር ተመሊሳ ኣብ ውግእ ክት ኣቱ ኣይኮነትን- ነጻ ኤርትራ ከኣ ንረብሖኦም እዩ እምበአር ጸገም ኣየምጸ ኣሎምን እዩ። ገለገለ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ነቲ ደንበ ደላይ ፍትሒ ዝመቃቅል ኣጀንዳ ከፊቶም ኣለዉ። ንሳቶም ናህና ንግበር ነቲ ናይ ሓባር ጸላኢ ኢሳያስ ብሓባር ምስ ወያነ ኮይና ንመክቱ ዝብሉ ዝቛዎሙ እዮም። ምስ ወያነ ኮይና ንኢሳያስ ምልጋስ ማለት ልዑላውነት ምድፋር ስለዝኾነ ህዝቢ ክከላኸል ኣለዎ ይብሉ። ልዕላውነት ኤሪትራ ብ ሰራዊት ኣምሓራ ተደፊሩ እንዲዩ።

ሐይሊ ባሕሪ ኤሪትራ ምስ ሐይሉ ኣሎ ዲዩ የዕርፉ ዶ ኣይተባህሉን። ኣነ ዝገርመኒ እቲ ደላይ ፍትሒ ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ኣይዛረቡን እዩም። ምዃን ደለይቲ ፍትሒ ምዃኖም ኣይተርፍን እዩ ቀስ ኢሎም ኣብ ልቦም ክምለሱ እዮም። ሕጊ ኹናት እንተዝኽተሉ ነይሮም እዚ ዝብልዎ ዋጋ ከምዘይብሉ ምተረድኦም። ኣብ ቀረባ ጊዜ ግን ኩሉ ነገር ከብርሃሎም እዩ። ብሓጺሩ ኩናት ናቱ ሕግታት ኣለዎ ኣበይ ከም ዝውዳእ ብኸመይ ከም ዝውዳእ መን ከም ዝስዕር መን ከም ዝሰዓር ኣይፍለጥን እዩ። ብዓል ኣቢይን ኢሳያስን ሊሂቃን ኣምሓሩን – ዘይተኣደነ ሓገዛት ካብ ደገ ናይ ኢሚረይት ድሮን ከይተረፈ ረኺቦም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክውድእዎ እዩ እቲ መደቦም። ኣብ ውሽጢ እዘን መዓልታት መቀለ ኣትዮም ናቶም ኣመሓደርቲ መዚዞም ካን ኩሉ ውድእ ውድእ ኣቢሎሞ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ህዝቢ ማይን ጸባን ኮይኑ ሓመድ ሊሒሱ ተንሲኡ ንዓለም ዘደነቀ ኣገባብ ንጸላእቶም ካብ መብዝሕትኡ ትግራይ ኣውጺኦሞም ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኣትዮጵያ ኣሰጋጊሮሞ። ክሳብ ደሴ በጺሖም ይበሃል ኣሎ ። ምስ ህዝቢ እናተራኸቡ እውን – ንኣቢይ ንምምካት እምበር ምስ ህዝቢ ጽልኢ ከምዘይብሎም እናረድኡ ካብ ህዝቢ ክመጾም ዝኽእል ተጻቦኦታት እናዘሓለ ይኸይድ ኣሎ። ሕጂ በይኖም ኣይኮኑን ካላኦት ናይ ውጽዓት ኣህዝብ ምንቅስቃሳት ይስዕብዎም ኣለዉ። መንግስቲ ኤሪትራ ኣብቲ ዝኸፋኤ ኩነታት ታሪኽ ዘይርስዖ ኣንጻር መሰለይ ተገፉፉ ዝብሉ ብሄራት ኤትዮጵያ ይዋጋእ ኣሎ። ንሶም እውን ናይ ትግራይ ዓወታት ተስፋ ሂብዎም ቃልሶም ብተኣማንነት የሰላስሉ ኣለዉ። ብጊዜ ቃልሲ ኤርትራ መሓዛ ናይቶም ንመሰሎም ዝተላዕሊ ቢሀራት ዝነበረት ኣኢሪትራ ሕጂ ኣድሓርሒራ ንዖኦም ንምስዓር ኣብ ኩናት ኣትያ። እዚ ሀየንታ እዩ።

ኣብዚ ዝካየድ ኩናት ዲስፖራ ኤሪትራውያን ኣብ ክንገብሮ ዘይንኽእል ምክታዕ ገዲፍና – ነቲ ክንገብሩ ንኽእል እንተንገበር ምሓሸ። ሐንቲ ክንገብራ ንኽእል ሓድነትና ዓቂብና ብኢሳያስ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ህዝቢ ኢሪትራ ናይ ምጽናት ሜላ ኣብ ዓለም ኣቃሊዕና ኢሳያስ ከልግስ ከም ዘለዎ ዓቢ ጎስጓስ ምክያድ እዩ። ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክቅውም ከምዘለዎ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ተመራመረቲ ኤሪትራውያን መጽናዕቲ ከካይድሉ ይኽእሉ እዮም። ካብ ትግራይ ሐገዝ ረኺብካ ንኢሳያስ ከነባርር ዝብሉ መንእሰያት ኣብ ሱዳንን ትግራይን ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። እሶም ሂዎቶም ወፍዮም ኣብ ምእላይ ኢሳያስ ዓቢ ተራ ክጻወቱ ዝኽእሉ፥ እንታኣይ ሐገዝ ካብ ትግራይ ይደልዩ ንዖኦም ንግደፈሎም። ንሕና ነቲ ውሱን ኣቕምና ነቲ ቀንዲ ንኤርትራ ዘጥፍእ ዘሎ ምቅላዕ ። ድሮ መንግስታት ዓለም ኢሳያስ ቀንዲ ሃውኺ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኑ በሪህሎም ኣሎ ንዑኡ መርትዖ እናቅረብና ክእለ ኣለዎ ዝብል መርትዖታት እንቅቅረብና ነሄብትሞ። ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያን ግብጽን ሊብያን ሱዳን ኣብ ሽገር ዘሎ ስደትኛ ኡይ ንበለሉ። ብገንዘብ እውን ንሓግዞ። ምስ ወያነ ክንሰርሕ የብልናን ማለት ነቶም ንትግራይ መንጠሪ ገይሮም ናብ ኤሪትራ ሰሊኾም ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብሚስጢር ዝራኸቡ ዕንቅፋት ንኾኖም ኣለና። ንሕና ኣብ ቦታ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብጥምየትን ሰኣን ሕክምና ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዘየለና ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይና ደቅና ሓቂፍና ስቃይ ህዝብና ብማዕዶ እምበር ብቀረባ ስለዘንፈልጦ ንኢሳያስ ንምእላይ ኣይንህወኽን ንኸውን። ስቃይን ውርደትና ህዝብና ማእከል ናይ ምንቅስቃስና ክኸውን ኣለዎ።

ሰራዊት ኤርትራ ካብዚ ኣዕናዊ ኩናት ክወጽእ፡ ከም ዘለዎ ብቀጻሊ ጎስጓስን ሰላማዊ ሰልፍን ምኽያድ ፥ ሰራዊት ኤርትራ ብኣስገዳ እዩ ኣብ ዘይምለከቶ ኩናት ኣትዮ ዝጸንት ዘሎ ንሶም ኣውን ግዳይ እዮም። መንግስቲ ኢርትራ ነቶም ን ኣሽቱ ሰራዊት ኢሪትራ ካብ ስድረኦም መንዚዑ ገፊፉ ኣብ ኩናት ይጥፋኦም ስለ ዘሎ ብጀኖሳይድ ክኽሰስ ኣለዎ ኢልና ጎስጓስ ከነካይድ ጉቡእና እዩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰል ምኹናን። እቶም ለባማት ምኹናን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ገንዘብ ሓገዝ እውን ይገብሩ ኣለዉ።

ኤርትራ ኣብ ኩናት ኣትያ ኣብ ልዕለ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይ ዘይተኣደነ ብዙሕ ገበን ፍፈጺማ እያ። ኣብዚ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ናይ ሕነ ሕቶ – ናይ ዕዳ ሕቶ። ንዓመታት ዝኸይድ ናይ ዓቢ ጽልኢ ሕቶ።ነዚ ብኸመይ ንፍውሶ። ንሰላም ብምቅላስ።

ንሰላም ምቅላስ ኣብዝኾነ ጊዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክግበር ስለዝከኣል ጊዜን ቦታን ኣይፍልን እዩ፡ ሰላም ከም ኣመር ተወሲዱ ክስርሐሉ ሂያው ኮይኑ ን ማሕበራውን ቁጠባውን ምዕብለ ሰፊሕ ባብ (ማዕጾ) ይኸፍት። ኣብ ለንደን ብዕለት 16/10/2021 ኤሪትራውያን ትጋሩን ንዘላቂ ሰላም ተሓባቢርካ ምስራሕ ዝብል ኣኬባ ተካይዱ። እዚ ታሪኽዊ እዩ። ንዓይ ማሕበርና ዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ” ኣብ ጊዜ ናይ 1998 ኢትይ/ኤርታ ኩናት ትዝ ኢሉኒ። ኣብ ሕዳር 2000 ዜጋታት ንሰላም ናይ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ መዲብና – ምስ ዘርጋሕናዮ ኣብ ባይቶ ኤርትራ ተላዒሉ ዋጭ ዋጭ ኣቢሉ። እዞም ዜጋታት ንሰላም ዝብሃሉ ጥዕናዶ ኣለዎም? ኣብ ኩናት ከለና ሰላም ሰላም ዝብሉ፥ ተምበርከኽቲ ። ኢሳያስ መን እዮም እዚኦም ንየው በልዎም ይብል። ተጋዳሊት ወርቑ ተስፋሚካአል ሓላፊት ናይ ረዲኢት ነቲ ነገር “እዚኦም ማንም ሰባት ኣይኮኑን ኣብ ህዝብና ብኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ – ምስጓድ እናሰነዱ ንዓለም ዝዝርጉሑ እዮም፡ ንሕና ናቶም ሰነዳት ንጥቀም ኣለና “ ኢላ ተዘሓሕሎም። ብድሕሪኡ የማነ ማንኪ – ድሓን ንዓና ግደፉልና ምሳኦም ክንመያየጠሉ ይብል።

ኢትዮጵያ ኣብ ሐደጋ ውግእ ሓድሕድ ተሸሚማ እያ ዘሎ። ኣምሓራ ኣብ ወለጋ ብኦሮሞ ንቅተል ኣለና ዝሰምዓልና ሰብ ሲኢና- ንጠራነፍ እብሉ ኣለው። ኣብ ጎንደር ዘለው ቅማንት – ኣምሓራ ኣንጻር ህዝቢ ቅማንት ዘርኢ ምጽራይ የካይዱ ኣለዉ ይብሉ። ኣሸሓት ህዝቦም ንሱዳን ይስደድ ኣሎ። ኣገው ናቶም ባንደራ ገይሮም ኣንጻር ኣቢይ ብረት ኣልዒሎም ኣለዉ። ካላኦት ኣህዛብ እውን ተላዒሎም ኣለዉ። ህዝቢ ይሃልቅ ኣሎ። ኣልኣሚን መሓመድ ሲዒድ ዋና ጸሓፊ ህግደፍ ከኣ ኢትዮጵያ ክትበታተን ትም ኢልና ኣይንሪኢን ኢሉ ኣብዚ ዝጎሃሃር ዘሎ ሓዊ – ሰራዊት ኢርትራ ክጥበሱ ፈሪዱዎም። ንሕና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ውግእ ሓድ ሕድ ኢትዮጵያ ክወጹ ኣለዎ ኢልና ተሪር ምንቅስቃስ ከነካይድ ታሪኽ ይሓተና እዩ።

ይቅጽል