ሓጺር ትዕዝብቲ ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን
ኣማኑኤል ሳህለ
ኣስታት 4 ዓመት እናተመላለስኩ ኣብ ትግራይ ተቐሚጠ እየ። መብዛሕትኡ ትዕዝብተይ ኣብ መቐለ እተሓጽረ ኪኸውን ከሎ፡ ናይ ካልእ ቦታታት’ውን ብመጠኑ ሕጽር ዝበለ ትዕዝብቲ ኣሎኒ።
ጋዜጠኛን ተመራማርን ብምዃነይ፡ ንነኣሽቱ ነገራት ብብዙሕ ገጽታታቶም ክርእዮምን ክምርምሮምን ደስ ይብለኒ። ናይ ታሪኽ ተመሃራይ ብምንባረይ ድማ፡ ንዝኾነ ነገር ንድሕሪት ተመሊሰ ክርእዮን ምኽንያት ክደልየሉን ኣይጽግመንን።
ቅድሚ ኣብ ትንተናን ትዕዝብትን ህዝቢ ምእታወይ ግን፡ ኩሉ ኣብ ዓለም ዚነብር ሰብ ብመሰረቱ ሕደ ከም ዝኾነ ክሕብር እፈቱ። እቲ ኣብ መንጎ ደቂሰብ ዚረአ ናይ ባህርያትን ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ጠባይን፡ ናይ ስምዒትን ተጻዋርነትን ፍልልያት፡ መብዛሕትኡ ግዜ ውጽኢት ናይቲ ህዝቢ ሕሉፍ ተመክሮን፡ ናይቲ ህዝቢ ተመክሮ ግብረመልስን፡ ድምር ናይቲ ብግብረመልሲ ዚመጽእ ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ደኣምበር፡ ምስኡ እተፈጥረ ሕላገት ኣይኮነን።
ብሓጺሩ፡ ባህርያት ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ጀነቲካዊ ወይ ዘርኣዊ ዘይኮነስ፡ ባህላውን (cultural) ልምዳውን (memetic) ማሕበራውን ፖለቲካውን እዩ።
ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ንምምጻእ፡ ህዝቢ ትግራይ፡ ናይቲ ኣክሱማዊ ስልጣኔ ወናኒ ብምዃኑ፡ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዓቢን ኣገዳስን ተራ ተጻዊቱ እዩ። ኣብዚ ግዜናውን ነቲ ዝሓለፈ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንምፍራስ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ።
ልዕሊ ክልተ ሽሕ ዓመታት ይገብር፡ እቲ ንትግራይን ከፊል ኤርትራን ሸፊኑ ዝነበረ ኣክሱማዊ ግዝኣት፡ ነቲ ሕጂ ናይ ሓበሻ ዚብሃል ዘሎ ግዙፍን ረቂቕን ባህሊ (physical and metaphysical culture) ዘመንጨወን ዝዓቀበን እዩ።
ኣብ ሓንቲ ሓቦ፥ ሕላገት ተጋሩ (ኣርእስታ ተጋግየ ክኸውን እኽእል እየ) እትብል መጽሓፍ ከም ዘንበብኩዎ፡ ኩሉ ባህሊ ሓበሻ ዚብሃል፡ ከም ስዋ፡ ሜስ፡ ነጸላ፡ ዙርያ፡ ትልሂትን ጓይላን፡ ሚዶ፡ ጣይታ ወይ እንጌራ፡ ሽሮ፡ እተፈላለዩ ናይ ገጠር ኣቕሑ ገዛ፡ ከምኡውን እቲ ቋንቋ ንባዕሉ ማለት ትግርኛ ወይ ቋንቋ ትግራዋይ፡ ጽሕፈት፡ ናይ ቅዳሴ ስርዓትን ዜማን ወዘተ. ካብ ትግራይ ዝመንጨወ ኢዩ፡ ይብል። ነቲ ግዙፋዊ ባህሊ መርጎዲ ዝኾነኒ መረጋገጺ ድማ፡ ተጋሩ በዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ኤርትራ ምስ ተሰጎጉ፡ ኣብ ዕዳጋታት ኣስመራ ብዙሕ ከም ንቡር ጌርና እንወስዶ ዝነበርና ባህላዊ ነገራት ከም ዝጠፍአ ባዕለይ እተዓዘብኩዎ ተርእዮ እዩ።
ብሓጺሩ፡ መብዛሕትኡ እቲ ኢትዮጵያዊ ይኹን ወይ ኤርትራዊ፡ ባህለይ ልምደይ ኢሉ ዚኾርዓሉ ነገራት፡ መበቆሉ ትግራይ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ታሪኽ ዚምስክሮ ሓቂ ኢዩ።
ብተወሳኺ፡ ሃይማኖት ኣይሁድነትን ክርስትናን እስልምናን ኣብ ኢትዮጵያ ኪዝርጋሕ ዝኸኣለ ብመገዲ ኣኽሱማዊ ንግስነት ኢዩ። ኣይሁድነት ኣብ ግዜ እስራኤላዊ ንጉስ ሰሎሞን፡ ክርስትና ኣብ ግዜ ኣክሱማዊ ንጉስ ኤዛና፡ እስልምና ኣብ ግዜ ነጃሺ ንጉስ ኣክሱማዊ ግዝኣት።
ንእግረ መገደይ ናይቲ ኣብ ካይሮ ዚርከብ ኣል-ኣዝሃር መስጊድ ዝማዕረገ ኢማም፡ ሼኽ ኣሕመድ ኣል-ጣየብ፡ ንንጉስ ኣክሱም (ትግራይ) ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ናይ ጀርመን ባይቶ ተረኺቡ ዝበሎ ክጠቅስ እፈቱ። ንሱ ከምዚ ዚስዕብ ይብል፥
”……………… ሓበሻን [ትግራይን] እቲ ነቶም ፈለምቲ ኣመንቲ እስልምና እተቐበሎም ክርስትያን ንጉሳን እንተ ዘይህልዉ ነይሮም፡ እስልምና ጌና ብዕሸሉ ከሎ ምጸነተ ነይሩ……”
እዚ፡ ነቶም ዘስተውዕሉ፡ ንሰማይን ምድርን ዘንቀንቅጥ ቃል ኢዩ።
ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ብምምላስ፡ ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ከሎኹ እተዓዘብኩዎ ባህርያት፡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጋሻ ዘለዎ ኣኽብሮት እዩ። ቀልጢፍካ በግ ምባል ወይ ምሕራቕ እውን የልቦን። ኣብ ኤርትራ እውን ምሉእ ብምሉእ ናይ ኣኽብሮት ባህሊ ኣሎ፡ ግን ኣብ ገጠራት እምበር ኣብ ከተማስ ዳርጋ እናጠፍአ ኢዩ ዚኸይድ ዘሎ ኪብሃል ይከኣል። ኣብ ትግራይ ግን ኣብቲ ከተማታትውን ናይ ምኽባርን ውርዙይ ቃላት ናይ ምዝውታርን ባህሊ ዝጠፍአ ኣይመስልን። መንእሰያት ትግራይ ንዓበይቲ የኽብሩ እዮም፡ ገለ ናይ ምዝንጣል ባህርያት ኣይረኣኹሎምን።
ይኹንምበር፡ ብግዜ ውቤ ዝጸመመስ፡ ዝባን ውቤ እናበለ ሞተ ከም ዚብሃል፡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ተጋሩ ዘለዎም ዝንቡዕ ኣረኣእያ ኪሰግሩዎ ኣይከኣሉን። ከምዚ ኪኸውን ዝኸኣለ ድማ እቲ ናይ ህዝብታት ባህርያዊ ምውሳእ ነቲ ህዝቢ ክንዲ ዝግደፍ መራሕቲ ስለ ዝኣተዉዎ ኢዩ።
ገለ ካብቲ ንኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዚፈላልዮም ባህርያት፡ ጀዮግራፍያውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣቃውማ ዝፈጠሮም ደኣእምበር ኣብ ደሞም ዝሰረጸ ኣይኮነን።
ኤርትራ ንኣስታት 70 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጣልያንን እንግሊዝን ክትግዛእ ከላ፡ ትግራይ ግን ኣብ ኢትዮጵያዊ ክልል እያ ነይራ። ምሕደራ ጣልያንን እንግሊዝን ነቲ ብመጠኑ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፊውዳላዊ ስርዓት ከህስሶ ኸሎ፡ ኣብ ትግራይ ግን፡ እቲ ፊውዳላዊ ምሕደራን ንኣኡ ዘሰንዮ ባህርያትን፡ ካብኡ ዝምንጩ ናይ ኣኽብሮት ባህልን ልምድን፡ ብመጠኑ ኪቕጽል ኣኽኢሉዎ ኢዩ።
መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ተጋሩ ዘለዎ ኣረኣእያ ኣሉታዊ ኪኸውን ከሎ፡ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራውያን ዘለዎ ኣረኣእያ ግን ኣወንታዊ ይመስል። ኣነ ከም እተዓዘብኩዎ (ምናልባት እቲ ትዕዝብቲ ሰፊሕ ከይከውን ይኽእል እዩ) ተጋሩ ንኤርትራውያን ከም ቅኑዓትን ለጋሳትን ተዋዘይትን ጌሮም እዮም ዚወስዱዎም። ኤርትራውያን ግን፡ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት ዘጥረዩዎ ግንዛቤ፡ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘለዎም ኣረኣእያ ኣዚዩ ኣሉታውን ዘይሚዛናውን እዩ። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ፡ ውጽኢት ጽልዋ መራሕቲ ሃገርን ኣጀንዳታቶምን እምበር ናይቲ ህዝቢ ጭዋ ባህሊ ወይ ልምዲ ከም ዘይኮነ ኩሉ ዘስተውዕል ሰብ ኪግንዘቦ ይግባእ።
ኣብ ሓደ ብ1935 ኣከባቢ፡ ሓደ ኢጣልያዊ ሶልዳቶ ወይ ወትሃደር ዝጸሓፎ መጽሓፍ ‘Il mio sogiorno fra i popoli di Agame’ (ጻኒሒተይ ምስ ህዝቢ ዓጋመ) ከምዚ ዚብል ኣንቢበ፡ ” ከም ተጋሩ ንሕማምን ቃንዛን ንብሶትን ሕሰምን ዚጻወር ህዝቢ ርእየ ኣይፈልጥን”። ፈርዲናንዶ ማርቲኒ፡ እቲ ናይ መጀመርያ ኢጣልያዊ ሲቪላዊ ኣመሓዳሪ ኤርትራ እውን ኣብ መጽሓፍቱ ተመሳሳሊ ርእይቶ ሂቡ እዩ። ኣብ ውግእ ብርቱዓት ምዃኖምውን ይምስክር።
ብንግድን ብባህልን ቋንቋን ከምኡውን ብሃይማኖት መዳይ ተመሳሳልነት ዝነበሮን ዘለዎን ህዝቢ ከበሳዊ ኤርትራን ትግራይን፡ ኣብቲ ኣክሱማዊ ስልጣኔ ሰፊኑሉ ዝነበረ ዘመን፡ ብርቱዕ ባህላውን ቁጠባውን ምትእስሳር ከም ዝነበሮ እውን ክንርስዕ ኣይግባእን።
ነዚ ሓቅዚ ዚኽሕድ ሰብ፡ ታሪኽን ባህልን ሰባት ብዕምቆት ዘይምርምር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነቲ ንምዕባለ ኣበርክቶ ዘይብሉ፡ ፋይዳ እውን ዘይርከቦ፡ ብህዝቢ ዘይኮነስ ብመራሕቲ ሃገር ዚትለም ፖለቲካውን ቁጠባውን ማ|ሕበራውን ፈላላዪ ኣጀንታታትን መጻልኢ ትልምታትን ከም እንኮ መመርኮሲ ገይሩ ዚወስዶ ሰብ ጥራይ እዩ።
ንመደምደምታ ሓደ ብጻየይ ዝበሎ ክጠቕስ። ንሱ ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዚስዕብ ብምባል ብውሑድ ቃላት ይገልጾ፥
ኣብ ታሪኽ ወድሰብ፡ ዳርጋ ንመጀመርያ ግዜ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ዶብ ዘይኮነስ፡ ባህላዊ ዶብ ኪምስረት ዚሕለንን ዚፍተንን ዘሎ ኣብ ኤርትራን ብመራሕቲ ኤርትራን ኢዩ እንተ ተባህለ ምግናን ኣይኮነን።
“ብንግድን ብባህልን ቋንቋን ከምኡውን ብሃይማኖት መዳይ ተመሳሳልነት ዝነበሮን ዘለዎን ህዝቢ ከበሳዊ ኤርትራን ትግራይን፡ ኣብቲ ኣክሱማዊ ስልጣኔ ሰፊኑሉ ዝነበረ ዘመን፡ ብርቱዕ ባህላውን ቁጠባውን ምትእስሳር ከም ዝነበሮ እውን ክንርስዕ ኣይግባእን”።
ኣማኑኤል ሳህለ
ታሪክ ከባቢና ፣ ብሰንኪ ንፖሊተካዊ ሃልኪ ክጥቀሙሉ ዝደልዩ ሙሁራት ፣ ኑጹር ስእሊ ናይ ሑሉፍና የንጸባርቅ ኢዩ ኢልካ ምዝራብ ኣጸጋሚ ኢዩ። ብሰንኩ ፣ ሓደ ታሪኻዊ ጉዳይ ፣ ብተጋራጫዊ ተረታት ክግለጽ ይረአ።
ኣብ ታሪኽ ምስልምና ፣ ሓደ ፍትሓዊ ዝኾነ ኑጉስ ሓበሻ (ክርስትያን) ኣሎ ኢሎም ፣ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ኢዩ ዝብል መረጋገጺ ግን ፈጺሙ የለን።
እቲ መቃብር “ነጃሺ” ዝባሃል ፣ ኣብ ጉዕዞ ከሎ ኣብኡ ሞይቱ ተቀቢሩ ይባሃል። መን ኢዩ ካበይ መጺኡ ናበይ ይኸይድ ነሩ ዝብል ሕቶታት ፣ መልሱ ብኣፈ-ታሪክ ዝዋሃብ ጥራሕ ኢዩ።
ከምኡ’ዉን ክርስትና ፣ ኣስታት 400 ዓመት ድሕሪ ልደተ-ክርስቶስ ፣ ብግዜ ኤዛና ብሶሪያዊያን “ፍሩመንቲዮስ” ከም እተኣታተወ ይግለጽ። ካብ “ማዕሉላ” ዝባሃል ከባቢ ደማስቆ ተበጊሶም ዝብል’ዉን ኣሎ። ካልእ ቡዙሕ ከም ታሪኽ ዝግለጽ ፣ ዝተሰነደ ዛንታ ዘሎ ኣይመስለንን።
ናይ ኣክሱም ስልጣኔ ፣ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸለወ ፣ መቀጸልታ ናይቲ ንጣኦት ዘምልኽ ዝነበረ “ሳባዊ” (ምስራቅ የመን እትርከብ “ማእራብ” ) ስልጣኔ ሙዃኑን ፣ እዛ ሎሚ ኤርትራ እትባሃል ሃገር ኣካል ናቱ ምንባራ ዘረጋግጽ ቡዙሕ ቅርስታት ኣሎ።
ስለዚ ፣ ቋንቋን ባህልን ናይቶም ሓበሻ ዝባሃሉ ኣህዛብ ፣ ካብ ትግራይ ዝመንጨወ ዘይኮነስ ፣ ናይ ሎሚ ምስራቅ ሱዳን ሓዊስካ ፣ ናይዚ ከባቢ ናይ ሓባር ታሪኽና እዩ።
ኢዚ ሕጂ ሰብ ዘናዉጽ ዘሎ ሃገራዊ መንነታታ፣ 150 ዓመት’ዉን ዘይገበረ ኢዩ። ኢትዮጵያ ፣ ኤሪትራ ፣ ሱዳን … ወዘተ ፣ ሓድሽ መንነታት እዩ። ኩላህና ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና። 6000 ዓመታት ዘለዉ ስልጣኔ ግብጺ’ዉን ጸሊዩና ኢዩ። ምኽንሻብ ፣ ቁንናነ ናይ ትግረ፣ ብሓዊ ቶኪስካ ምፍዋስ ፣ ማሕጎማ ፣ ፍንጃን ቡን ምንባብ …ወዘተ ባህሊ ፎርዖናዊያን ኢዩ።
ብሓጺሩ ፣ ንህዝቢ ትግራይ ከግዱለሉ ደሊየ ዘይኮንኩ ፣ ንሶም ንበይኖም ዝዉንኑዎ ፣ ካልኦት ድማ ተለቃሕቲ ዝኾኑሉ ስሌጣኔ ኣይነበረን። እቲ ዝነበረ ፣ ናይ ሓባር እዩ።
ወዲ ሃገር
From Prof. Emmanuel’s article, all I see is the positive history of Tigray. He didn’t say much negative about anyone else. I am sure you appreciate that.
Axumite kingdom includes Tigray + some portion of Eritrea, if I am not mistaken. At least Axum, and in Eritrea (Belew Kelew (Metera), QoHaito, Adulis, etc).
The good Prof stated how respectful the people of Tigray are. I see nothing wrong with that. Can you write an article to support or contradict his article. Since you are commenting day in & day out about unity, your comment on this response to contradict that.
With respect.
ሰላማት ኩቡር ስምኦን
“He didn’t say much negative about anyone else. I am sure you appreciate that.”
Simon G.
“ብግዜ ውቤ ዝጸመመስ፡ ዝባን ውቤ እናበለ ሞተ ከም ዚብሃል፡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ተጋሩ ዘለዎም ዝንቡዕ ኣረኣእያ ኪሰግሩዎ ኣይከኣሉን። ከምዚ ኪኸውን ዝኸኣለ ድማ እቲ ናይ ህዝብታት ባህርያዊ ምውሳእ ነቲ ህዝቢ ክንዲ ዝግደፍ መራሕቲ ስለ ዝኣተዉዎ ኢዩ።”
ኣማኑኤል ሳህለ
ኣቶ ኣማኑኤል ሳህለ ሓሓሊፉ ብኣልማማ ንህዝቢ ኤርትራ ዘቅርቦ ነቀፈታታት ፣ ቁቡል ኮይኑ ኣይስማዓንን። ክንደይ ዝግመት ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ፣ ናይ ህግደፍ ፣ ናይ ጽልኢ ፖሮፖጋንዳ ጸሊዮዎ ንትግራዎት ከም ህዝቢ ዝጸልእ ?
ብዛዕባ ህዝቢ ምዝራብ ፣ ኩሉ ግዜ ጥንቃቄ ዘድሊዮ ጉዳይ ኢዩ።
ብሪኢይቶይ ፣ ሓበሻ ዝባሃል ህዝቢ ፣ ናይ ሓባር ጥንታዊ ታሪክን ስልጣኔን ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ቅድሚ ክርስትናን ምስልምናን ኣብ ከባቢና ምእታዉ ፣ ቡዙሕ ናይ ባህሊ ፍልልያት’ዉን ዘይምንባሩ ምግማት ኣየጸግምን።
“ልዕሊ ክልተ ሽሕ ዓመታት ይገብር፡ እቲ ንትግራይን ከፊል ኤርትራን ሸፊኑ ዝነበረ ኣክሱማዊ ግዝኣት፡ ነቲ ሕጂ ናይ ሓበሻ ዚብሃል ዘሎ ግዙፍን ረቂቕን ባህሊ (physical and metaphysical culture) ዘመንጨወን ዝዓቀበን እዩ።”
ኣማኑኤል ሳህለ
እዚ ኣባሃህላ’ዉን ኩሉ ሓቂ ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ስልጣኔ ኣክሱም ፣ ትግራይ ትባሃል ኣዉራጃ ነይራ ይብል ኣሎ፣ እንዲዒ። ካብ ማኣስ ጀሚሩ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልስ እኳ እንተ ዘይካኣልኩ ፣ እዚ ሕጂ ከም “ዓዲ-ኣምሓራ” ዝፍለጥ ከባቢን ፣ ገለ ክፋል ናይ ምስራቅ ሱዳን’ዉን ኣካል ናይ ስልጣኔ ኣክሱም ምንባሩ እየ ዝፈልጥ። ትግረን ኣምሓርኛን ናይ ግእዝ “ላህጃታት” ሙኻነን ዘካትዕ ኣይኮነን።
ኣክሱም ምንጭን ዓቃቢት ክርስትናን ሙዃና ኣይኮንኩን ዘይቅበል ዘለኹ። ናይ ሳባዊያን ፣ ጣኦት “ወርሕን ጻሓይን” እተምልኽ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ኣክሱም ምንባራ ንጎኒ ምግዳፍ ጠቃሚ ኣይኮነን ባሃላይ እየ።
ከምቲ ጻሓፋይ ዝበሎ ፣ መስፍናዊ ባህሊ ኣብ ትግራይ ጹዑቅ ሙዃኑ ፣ ቡኡ ድማ ቅርጽን ባህልን ሕብረተሰብ ፣ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍልይ ዝበለ ሙዃኑ ሓቂ ኢዩ። ንሰብ ብኣኽብሮት “ኣንቱም” ፣ “ንሶም” ምባል ፣ ኣብ ገሊኡ ቋንቋታት ኣሎ ፣ ኣብ ገሊኡ የለን።
ህዝቢ ትግራይ ፣ ካብ ቀደም ሓዉና ፣ ሕጂ’ዉን ሓዉና ፣ ጎረበትና ፣ ብኣኽብሮት ጥራሕ ኢና ክንጠቅሶም ዝግባእ። ንፖሊቲካዊ ሃልኪ ኢልና ፣ ንበይኖም ዋናታት ስልጣኔን ጎይቶት ጠባይ ክንብሎም ግን ፣ ዝጠቅሞም ኣይኮነን።
“ክብርታትና” ተቀቢልኩም ንበሩ ንዝብሉ ገለ ሰራማት ጥራሕ ዝጠቅም አይዲዮሎጂ ኢዩ።
“ህዝቢ ከበሳዊ ኤርትራን ትግራይን”
ኣሃ! ኣሃ! ኣሃ! ኣተና ናብ ታሪኽ ኤርትራን ትግራይን
ናብ ምንታይ ኮን ይኸዉን መዳያይቦና፤ ኣብዚ እዋን እዚ
ኣሃ! ሽጣራ ይብልዎ ብዓረብኛ
መን ንመን ከዐሹ እዩ እቲ ሕቶ
ብፍላይ ኤሪትራ ኣብዘይከውን ኩነታት እናሃለወትሉ
ሓቂ ብሓቂ ሽጣራ
ንዑ ድኣ ዓቕሊ ግበሩ፤ ኤሪትርያ ሓራ ስጋብ ዘወጸትሉ
ሕራይ በሉ ክትጸድቁ ጥራይ ዘኮነ ሰላም ክትረኽቡ
ሃገር ወሲድኩም ሰላም ካይት ስእኑ ንመዋልኩም
ልቦና ይሃበና ንኹልና
ኢንሻላህ ፤ ኣሜን ብተኸታታሊ ፊደል አ ኡ ኢ ኣ …
It is like when you win a Lotto everyone wants to be your relative, what if this little unfortunate nation called Eritrea was a landlocked barren land tucked away in a remote insignificant part of the world?… how accurate or distorted the historical recounts presented in this article, it is a blatant deflection from what is going down on the ground, the very people who you trying to weave a common historical and cultural tapestry are on the verge of extinction by a protracted war and famine.
Forget doing, what if we can write something that can save us from this free fall into the abyss.
History class! for real!
Another sun rises in adi halo.
Dear Readers,
a). First, Excuse me for coming in again.
b). I have a serious suggestion for what it is worth
c). LET US CONCENTRATE, NINETY-NINE PERCENT, ON THE VISION OF FREE,
INDEPENDENT ERITREA. FULL STOP >>>> NOTHING ELSE.
d). If we have difficulty doing that, then we only have one phenomenon to blame: NATURE.
e). Meaning, WE can’t help being what we are. CHECK BACK OUR HISTORY.
f) Indeed, (f) Meaning: TOTAL FAILURE >>> an example to the rest of the World.
Epic fail indeed. I completely concur on that one rezen, to name a few…
Main export is refugees.
Main import is hawala.
Main operation, organ harvesting.
Main transportation sector, people trafficking.
Higher education, military camp and indoctrination.
A place where a hyena jay walks with the locals in the capital.
GNP depends on war, military training of foreign mercenaries, money extortion from local citizens and abroad, illegal port, sea and land leasing to predatory aliens…
last but not least— a colossal submission and servitude of people to their subjugators.
Greetings K. Tewolde,
.
Going into the most pertinent issue, you and many galants like you offered your LIFE to liberate Eritrea — noble undertaking
ERITREA was deceived by internal forces led by one ambitious and grudgedfull smart and daring individual. One can say, ERITREA was DECEIVED and FOOLED by INDIVIDUAL in its own LIBERATION FORCE!!!! In my humble knowledge of the history of Eritrea, this must be the greatest local ‘Houdini’ Act. ERITREA FOOLED ITSELF and DEFEATED BY ITSELF. In Eritrean philosophical saying, it is expressed by one word: MERGEM. And that hurts those who sacrificed their LIFE for Eritrea.
Dear Mr. K.Tewolde:: YOU — and thousands of Eritrean colleagues —will be remembered as ONE OF THOSE WHO SACRIFICED THEIR LIFE >>>> ONLY TO BE BETRAYED by ONE, and only ONE, SMART “Aleck”, citizen of Eritrea itself !!!!!!!!!!!!! Again, going back to the Eritrean philosophy (or belief): we leave our griviances up to the judgment of the Almighty God in Heaven.[ IGTHIHER YFELIT }
Sadly, It proved that Eritrea — for some mysterious reason — will NEVER get the reality of its ‘DREAM’..On the contrary, and sadness, Eritrea is now looked upon by “OTHERS” for their own Land. Outlet!!!! IT IS NOT>> NOT,>> NOT FICTITIOUS NARRATION. WE MUST FACE THAT SHOCKING POSSIBILITY I.e. LOSING ERITREA FOR EVER. — and Eritreans permanently scattered around the Globe.
HAVE THE STRENGTH TO STAY TUNED >>>> TO A SUDDEN REALITY of UP SIDE DOWN THE END ; WE ASKED FOR IT .
rezen, I am not giving up my Eritrean dream though it seems so far-fetched today, the dream I shared with my comrades in the vicinity of Tamarat and Adeibara before liberating the towns, in the outskirts of Agordat and Tessenei, the unrelenting hills of Barentu, that dream we held dearly in our hearts in the shida melting inferno of the Denakil depression, Iribli, Bada,Tio,Bailul,Barraasoli…the dream of those who fell liberating Mendefera and Adi Kuala…
Eritrea will be mended and resurrected, and the people will lift the fresh green olive branch again and dance the night away…
I am not giving up on this dream till the day the good Lord call me up, because a large piece of me is still roaming in those hallowed places I left behind along the young beautiful souls in shallow graves.