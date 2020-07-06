1ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ፡ ቴለቭዥን ትግራይን ድምጺ ወያነ ትግራይን ሎሚ ከምዝዓጸወን ተፈሊጡ።
እተን ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ፡ መቐለ ዝመደበረን ክልተ ናይ ቴለቭዥን ቻነላት ሎሚ ቅድሚ ሰዓት ኣቢለን እየን ፈነወአን ኣቋሪጸን።
ኣገልግሎት ሳተላይት ናይተን መደብራት ኣብ ፈረንሳይ ከምዝርከብን ብትእዛዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕጻወን ከምዝተገለጸሎምን እቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ሳተላይት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ሪፖርተር ቢቢሲ ከምዘረጋገጸ `ውን ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቢቢሲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
እተን ክልተ መደበራት ቴለቭዥን ስለምንታይ ከምእተዓጽዋ ዛጊት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የልቦን።
ኣብ መንጎ እቲ፡ ንኢህወደግ ወጊኑ ብልጽግና ፓርቲ ዝብል ሓድሽ ሰልፊ ብምምስራት ህዝባዊ ምርጫ ብዓመት ዘሰጋገረ፡ ኣቢይ ኣሕመድ ዝመርሖ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን፡ እቲ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ምርጫ ኣብ እዋኑ ከካይድ ምዃኑ ብወግዒ ዝሓበረ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝጸንሐ ምትፍናን በብደረጃኡ ናህሪ ክውስኽ `ኳ እንተጸንሐ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብምኽንያት ቅትለት ውሩይ ደራፋይ ተነጣጣፊ ኦሮሞ፡ ሃጫሉ ሁንደሳ፡ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኢትዮጵያ ቀጺሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ኣቢይ ኣሕመድ ንኽልቲኤን መደበራት ቴለቭዥን ዓጽዩ ንኽልል ትግራይ ክዓብስ ምፍታኑ፡ እቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘሎ ምትፍናን ጥርዚ በጺሑ ምህላዉ ዘርኢ እዩ።