ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ባጤራ ኢትዮጵያ ብሓድሽ ገንዘብ ክቕይሮ ምዃኑ 1ይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ሎሚ 14 መስከረም ኣብ ገጻት ትዊተሩ ብስእሊ ናይቲ ሓድሽ ባጤራ ኣሰንዩ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።
እቲ ምሰርሕ ምቕያር ሓድሽ ምስሊ ባጤራ 10, 50 100 ብር ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ፡ 200 ብር `ውን ንመጀመርያ ግዜ ኣተኣታትዩ ኣሎ።
እቲ ሓድሽ ገንዘብ ኢትዮጵያ ካብ ትምየና ንምቊጽጻር ዘኽእል ብልሓታት ዘለዎ ምዃኑ `ውን የገንዝብ።
ኣቢይ ኣሕመድ ገንዘብ ዝቕየረሉ ዘሎ ምኽንያት፡ ምወላ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳትን ብልሽውናን ንምቊጽጻር ምዃኑ `ዩ ይገልጽ።
ይኹን`ምበር፡ ኣብ ጽባሕ ናይቲ `ዘይሕጋዊ እዩ` ክብል ዝኾነኖ ክልላዊ ምርጫ ትግራይ ነዚ ገንዘብ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ምውሳዱ፡ ከምቲ ክግመቶ ዝጸንሐ፡ ንህዝቢ ትግራይ ብቑጠባ ሓኒቕካ ንምቕጽዑን ንምምብርካኹን፡ ከም መቐጸልታ ናይቲ ተተሓሒዙዎ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ዕንቅፋታት ዝወሰዶ ስጉምቲ ክኸውን ከምዝኽእል ይእመት።
1ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ንምርጫ ኢትዮጵያ ኣሰጋጊሩ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ከይካየድ ንዘሕለፎ ትእዛዝን መጠንቀቕታን ብምንጻግ ኣብ ትግራይ ህዝባዊ ምርጫ ምክያዱ ንተሰማዕነቱ ኣብ ኢትዮጵያን ዓለምን ዓቢ ጽፍዒት ከምምዃኑ መጠን፡ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ሕጋውነቱ ከረጋግጽ ይፍትን ከምዘሎ `ውን ተዓዘብቲ የመልክቱ።
እቲ ኣብ ዘይምልከቶ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው፡ ኣብቶም ንፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣብ ጥርዚ ምትፍናን ኣብጺሖሞም ዘለዉ ቀንዲ ጉዳያት ምርጫን መሰል ርእሰ ውሳኔ ዘፍቅድ ዓንቀጽ ኢትዮጵያን ንኣቢይ ኣሕመድ ኣሉታዊ ምኽርን ምትብባዕን ዝሃበ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ሃንደበታዊ መንገዲ ንባጤራ ኤርትራ ቀይሩ ብምቊጽጻር ንብዙሓት ኤርትራውያን ሰብ ሃብቲ ከምዘኽሰረ ይፍለጥ።
እዚ ኣቢይ ኣሕመድ ወሲዱዎ ዘሎ ገንዘብ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ብመንጽር እዚ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ዘለዎ ሳዕቤን ኣብዚ ሓጺር እዋናት ዝርአ ኳ እንተኾነ፡ ነቲ ምትፍናንን ፖለቲካዊ ወጥርን መሊሱ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ከምጽሖ ከምዝኽእል ይእመት።