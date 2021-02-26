እቲ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ውድብ ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣሚኒስቲ ኢንተርናሽናል፡ ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ኣኽሱም ኣማኢት ሰላማውያን ብጅምላ ብምቕታል ገበናት ኲናት ከም ዝፈጸመን ብገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ክሕተት ከምዝኽእልን ኣብ ናይ ገዛእርእሱ መጽናዕቲ ተመርኲሱ ሎሚ 26 ለካቲት ንዓለም ኣብ ዝዘርግሖ ሰፊሕን ዝርዝራውን ጸብጻብ ሓቢሩ።
እቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዋ ኣዝየን ፍሉጣን ማዕከናት ዜና ቀንዲ ኣርእስተን ገይረናኦ ዘለዋ ጅምላዊ ቅዝፈት ሰላማውያን ኣብ ኣኽሱም ዘረጋገጸ፡ ናይ 41 መሰኻኽር ዘጠቓለለ ጸብጻብ ኣሚኒስቲ ኢንተርናሽናል፡ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ዝኾነት ኣኽሱም ኣብ ዕለት 28 ከምኡ `ውን 29 ሕዳር 2020 ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናይ ኣማኢት ሰላማውያን ጅምላዊ ቅትለት ከምዝፈጸመ ኣገንዚቡ።
`እቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸሞ ጅምላዊ ህልቂት፡ ብ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከኽስስ ዝኽእል `ዩ` ድማ ኢሉ።
ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምወል `ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ `ውን ጎኒ ጎኒ ናይቲ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽል ጸብጻብ ኣብ ዝዘርግሖ ኣፈናዊ መርመራ፡ ሰራዊት ኤርትራ፡ ሕነ ኣቐዲሙ ብዕጡቓት ትግራይ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ሰላማውያን ከምዝቐተለ ምሕባሩ ሮይተርስ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነዚ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ከምዘይመለሰ ሮይተርስ ብተወሳኺ የገንዝብ።
ሮይተርስ ኣብ ዜናዊ ጸብጻቡ፡ እቲ ኣብ ኣኽሱም ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ ኣሰቃቒ ጅምላዊ ቅትለት ሰላማውያን፡ ትግራይ ካብ መራኸቢታት ኮነ ምንቅስቓስ ጋዜጠኛታት ንሓያለ እዋን ተዓጽያ ብምጽናሓ ምርግጋጹ ኣዋርሕ ከምዝወሰደ ኣረዲኡ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኤርትራ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ከምዝኸሓዱ ዘዘካኸረ ሮይተርስ፡ ህውሓትን ብዙሓት ነበርትን ትግራይ ብኣንጻሩ፡ ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ብኡንብኡ ከምዝኣተወ ከምዝገለጹ ይጠቅስ። `ኣሚኒስቲ ኢንተርናሽናል፡ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ መቐለ ድሕሪ ምንስሓቦም ብዕለት 28 ሕዳር፡ ኣቢይ ኣሕመድ ዓወት ከምዝጨበጠ ኣብ ዝኣወጀሉ መዓልቲ፡ ኤርትራውያን ኣብ ኣኽሱም ንጹሃት ሰላማውያን ብጅምላ ይቐትሉ ነይሮም` ከምዝበለ `ውን ኣስሚሩሉ።
ኣብቲ እዋን`ቲ፡ ከም ሕነ ብምልሻታት ትግራይ ዝወረዶም ጸረ መጥቃዕቲ፡ ኣብ ማእከል ጎደናታት ኣኽሱም ሰብኡትን ኣወዳትን እናቐተሉ ኣብ ራስያን ዘመተን ከምዝተዋፈሩ `ውን እቲ ናይ ኣሚኒስቲ ኢንተርናሽናል ጸብጻብ ይጠቅስ።
ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብግዲኡ ብቐጥታ ዘዘራረቦ ኣብ ህንጻ ዝሰርሕ ትግራዋይ፡ ብ 28 ሕዳር፡ ኤርትውያን ወተሃደራት፡ ወዲ 17 ዓመት ሓውን ወዲ 78 ዓመት ኣቦኡን ዝርከቡዎም ሽዱሽተ ኣባላት ስድራቤቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከምዝቐተሉሉ ከምዝገለጸ ብምጥቃስ፡ ነቲ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝዘርግሖ ጸብጻብ ዘራጉድ ምስክርነት ኣብ ዜንኡ ኣስፊሩ።
እቲ ኣብዚ ሰሙን `ዚ ዘዘራረቡዎ ሰብኣይ፡ `ስድራቤትና ዝነበራ ኩሉ ነገራት፡ መዋእላ ዝረኣየቶ ሓጎስን ደስታን ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ጸላም ተለዊጡ` ብምባል ነቲ ዘሕዝን ጥፍኣት ስድራቤቱ ከምዝገልጾ `ውን ሮይተርስ የረድእ።
እዚ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ዕሱባት ሰራዊቱ ልኢኹ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰላማውያን ዝፈጸሞ ብገበናት ኲናት ዘሕትት ኢሰብኣዊ ኣሰቃቒ ጅምላዊ ቅትለት ከምዘለዎ ኣቓልቦ ዓለም ክስሕብ ባህርያዊ `ኳ እንተኾነ፡ ብሕልፊ ኣብታ ብጥንታዊ ስልጣኔኣ ከም ዓለማዊ ናይ ውርሻታት ስፍራ ብUNESCO እተመዝገበት፡ ብነዋሕቲ ሓውልትታት፡ ጥንታውያን ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያናትን እትልለ፡ እንተላይ ኣብታ ብዓልቲ ቤት ናይቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኣንክሮ ዝሰፈረ ታቦት ኪዳን ዝኾነት ማርያም ጽዮን ኣህጉራዊ ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዋ ታሪኻዊት ከተማ ምፍጻሙ እቲ ጅምላዊ ቅትለት ኣብ ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜና ዕቱብ ኣቓልቦ ረኺቡ ኣሎ።
እቲ ኣብቲ ጸብጻብ ኣማኢት ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ ህምላዊ ቅትለት፡ ብልክዕ ንምግላጹ ገና ቀጻሊ ነጻ መጽናዕቲ ዘድልዮ ኳ እንተኾነ ካብ 750 ክሳብ 800 ተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ክዝረበሉ ምጽንሑ ይፍለጥ።
ውልቀመላኺ ኢሳይያስ፡ ብኣላይነት ቤትምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝቖመ፡ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘጻሪ መርማሪ ኮምሽን ብዝተኻየደሉ መርመራ፡ ስልጣን ንምግባት ዘኽእሎ ጨፍላቒ ስርዓት ፈጢሩ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ንዜጋታት ምርሻን ዝርከቦም ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምዝፈጸመ ብመርትዖታት ከምዝተረጋገጸ ይዝከር።
ይኹን እምበር፡ ኤርትራውያን ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ክቐርብ ዝግብኦ ዝነበረ ጉዳይ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ስለዘወንዘፉዎ፡ ምስ ኣቢይ ኣሕመድ ተሓባቢሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ብጋህዲ ክደግሞ ተራእዩ `ሎ።
ሕጂ `ውን፡ በዚ ኣብ ኣኽሱም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ፈጺሙዎ ዘሎ ደረቱ ዝሓለፈ ገበናት ኲናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ብህጹጽ ተኸሲሱ ኣብ ኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ቀሪቡ ክሕተት ኤርትራውያንን ተጋሩን ብምትሕብባር ብቐዳምነት ክንሰርሓሉ ዝግባእ እዋናዊ ጉዳይ እዩ።
“ብልክዕ ንምግላጹ ገና ቀጻሊ ነጻ መጽናዕቲ ዘድልዮ ኳ እንተኾነ ካብ 750 ክሳብ 800 ተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ክዝረበሉ ምጽንሑ ይፍለጥ”
ኣሰና
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ክሳብ ብነጻን ዘይሻራዊ ፥ ዝምልከቶ ኣህጉራዊ ትካል ዝምርመር ፥ ኣብ ኣክሱም ፥ ልክዕ እንታይ ከም እትረኽበ ምፍላጥ ኣይካኣልን ።
ምልካዊ ስርዓት እሰያስ ፥ ሓደ ወታሃደር ኤሪትራ ፥ ኣብ ትግራይ ክዋጋእ እንተ ሰዲዱ ፥ ንሱ ዝሕተተሉ ገበን እዩ።
ህዝቢ ኤሪትራ ፥ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣቲዩ ፥ ስርዓት እሰያስ ዝገብሮ ፥ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክኹንን ጸኒሑ ፥ ግን ሰማዒ ክረክብ ኣይጸነሐን ። ሕጂ’ውን ፥ ሓቅነቱ ምስ ተረጋገጸ ፥ እዚ ተገይሩ ዝባሃል ዘሎ ገበን ፥ ክኹነን ይግባእ።
ብገለ ትግራዎትን ደገፍቶምን ፥ ኣንጻር ህዝቢ ኤሪትራ ዘቅነዐ ፥ ንህዝቢ ፥ ታሓታቲ ህልቅት ንምግባር ዝግበር ዘመተ ፥ ቁቡል ኣይኮነን ። ህዝቢ ኤሪትራ ፥ ንህዝቢ ትግራይ ጹቡቅ ጥራሕ እዩ ዝምነየሉ ። ብሰንኪ ህግደፍን ወያነን ዘሳወሩዎ ዉግኣትን ጽልእን ፥ ቡዙሕ ህወት ጠፊኡ ። ኩላህና ፥ ነዚ ጹንኩር መድረኽ ሰጊርና ፥ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትና ክንሰርሕ እምነ።
ኣብ ውግእ ፥ ዝዕወት የለን ፥ ኩሉ ከሳራይ እዩ።
Amanuel, I couldnot understand what you are doing? Do you think Eritreans can kill people of Tigray? You are losing your reputation. Please entertain articles that are true and constructive. These people are brothers, they share the same blood, different countries though.
Hello Assenna and Everyone else:
Assenna, well coverage exposing the savage acts by Eritrean troops over Tigrai region. As Eritrean I am ashamed and disgusted. No more saying and feeling a sense of pride to speak of Eritrean troops as the symbol of the nation. Eritrean troops are savages. Not only do they savagely destroying a neighboring state but also hunting many Eritrean refugees in Tigrai.
This line from home boy below “ህዝቢ ኤሪትራ ፥ ንህዝቢ ትግራይ ጹቡቅ ጥራሕ እዩ ዝምነየሉ ።” is so disgusting and a lie. I know enough of my Eritrean people who still think as if the people from Tigrai are subservient. Accept the fact and reality. it is someone telling us all the “N” word. That is the same mentality of Mr Isayas that lead to many slaughter. So get your heads right first before stating we are all clean and wish only the best for people in Tigrai.