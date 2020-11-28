ዘሕዝን ዜና – መዓስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ – ወራሪ ስርዓት ኢሳይያስ ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ጥራይ ልዕሊ 3 ሽሕ መንእሰያት ጨውዩ – ኣብ ኲናት መቐለ መዝሓሊ ጥይት ከይገብሮም ድማ ይፍራሕ።
ወራሪ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ናብ ትማሊ 27 ሕዳር ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብቲ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት ትግራይ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕጻጽ ሰራዊቱ ብምውፋር ልዕሊ 3 ሽሕ መንእሰያት ገፊፉ ከምዝወሰደ ምንጭታት ካብቲ መዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓሪሽ ሓቢሮም።
እቶም ገዲፎሞም ዝኸዱ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብቲ መቐለ ንምሓዝ ዝካየድ ዘሎ ገና ዘይተወደአ ደማዊ ውግእ መዝሓሊ ጥይት ገይሩ ከወድኦም እዩ ዝብል ስግኣት ሓዲሩዎም ኣብ ከቢድ ሓዘን ከምዝርከቡ ድማ ገሊጾም።
እቲ ኣህጉራዊ ሕግን መሰል ስደተኛታትን ዘይዓጦ ጨካን ወራሪ ምልካዊ ስርዓት ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ `ውን ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ መንእሰያት ከም ንበረት ዘሚቱ ወሲዱ ከምዘሎ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
ነዚ ትራጀዲ `ዚ ዝሰምዑ ኣብ መዓስከር ዓዲ ሓርሽ ዝጸንሑ ኣሽሓት መንእሰያት ስግኣት ሓዲሩዎም መዕለቢኦም ዘይፍለጥ ፈቐድኡ ፋሕብትን ኢሎም ከም እተበታተኑ፡ እቶም ናብ ክልል ኣምሓራ ኣቢሎም ዝኸዱ ተለቒሞም ናብ ኢድ እቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ከይርከቡ ተፈሪሑ ከምዘሎ እቲ ሓበሬታ የረድእ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እቶም ኣብ መንጎ ምልሻን ትግራይን ወረርቲ ሰራዊትን ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ተቐርቂሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ 5 ምዉታትን ቁሱላትን ከፊሎም፡ ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝብላዕ መግቢ፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኮነ ጸጥታዊ ውሕስነት ስኢኖም ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሽግር ከምዝርከቡ ብምጥቃስ፡ ማሕበረሰብ ዓለም ህጹጽ ቆላሕታ ክገብረሎም ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ንማሕበረሰብ ዓለም ብዝቐልጠፈ ከእውዩሎም ኣተሓሳሲቦም።
ንሳቶም፡ ኣብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዙሕ ጸገም የጋጥም `ዩ ሞ ከምዚ ናትና ዝኣመሰለ ትራጀዲ ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ኢሎም በቲ ገጢሙዎም ዘሎ ጥምየትን ሞትን ጭውያን ዝተሰመዖም ምረት ገሊጾም።
እቶም ኣብ ኣርባዕቲኡ መዓስከራት ስደተኛታት ዝጸንሑ 100 ሽሕ ዝግመቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወከልቲ ናይ ኣራ ይኹን ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ነብሶም ከድሕኑ ኣቐዲሞም ገዲፎሞም ስለዝኸዱ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ብዘይናባዪ ተሪፎም ንኸምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ዝፍጠር ሃጓፍ ናይ ጸጥታ ተቓሊዖም ኣደዳ ሞትን ጅምላዊ ጭውያን ዝርከቡዎ ናይ ኲናት ገበናት ምቅልዖም ፍሽለት መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ዘርኢ ገገበን እዩ።
ሕጂ `ውን እዞም ንጥምየትን ጽምእን ጥዕናዊ ጸገማትን ጭውያን ተቓሊዖም ዘለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጹጽ ረዲኤት ክግበረሎም ኣብ ወጻኢ ብሕልፊ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን እንርከብ ኤርትራውያን ነፍሲ-ወከፍ ማዕጾ ፖለቲከኛታትን ማዕከናት ዜናን ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብምዂሕኳሕ ህጹጽ ረዲኤት ክረኽቡን ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙን ክንጽዕረሎም ሓላፍነት ከምዘለና ክንዝክር ይግባእ።
ኣንቱም ሰባት ፥ እንታይ ኢኹም ፥ ዘይተረጋገጸ ወረ ትነዝሑ ?
ተለፎን እንተ ዘይሃሊዩ ፥ ካብ ዓዲ ሓሪሽ ፥ ሓበረታ ከመይ ገይሩ ይመጸኩም ኣሎ ? ።
እሰያስ ድሕር ከም ዘይብል ፉሉጥ እዩ ፥ ግን ዓቅሚ ዘለዎ ኣይመስለኒን።
ወይስ ናይ ወያነ በላበሎዉ እዩ …. ንሶም ዳኣ ከይኮኑ ጨወይቲ ? ።
በጃኹም ፥ ነዚ ህዝቢ ኣይተናዉጹዎ ።