ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ን ሰልፊ ዲሞክራትስ ወኪሉ ዝተወዳደረ ጆ ባይደን መበል 46 ፕረዚደንት ኮይኑ ከምእተመርጸ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም የቃልሓ ኣለዋ።
እቲ ልዕሊ 270 ኤለክቶራል ኮሌጅ ረኺቡ ፕረዚደንት ኣመሪካ ብምዃን ተመሪጹ ዘሎ ጆ ባይደን ነቲ ን 4 ዓመት ፕረዚደንት ኣመሪካ ኮይኑ ዝጸንሐ ዶላንድ ትራምፕ ብምስዓር እዩ ፕረዚደንት ኣመሪካ ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ።
ምኽትሉ ኮይና ዝተወዳደረት ናይ ጸለምትን ህንድን ዘርኢ ዘለዋ ካሚላ ሃሪስ ከኣ ኣብ ታሪኽ ኣመሪካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ዝበጽሐት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና `ላ።
እቲ ናይ ድምጺ ምድንጋር ኣሎ ክብል ዝቐነየ ዶናልድ ትራምፕ ዛጊት ስዕረቱ ክቕበል ድሉው ምዃኑ ኳ እንተዘይገለጸ፡ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣመሪካ ግን ምድንጋር ከምእተፈጸመ ዘረጋግጽ ጭብጢ ከምዘይብሉ ብምግላጽ፡ ንዓወት ፕረዚደንት ባይደን የቃልሓኦ ኣለዋ። ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ድማ ድሮ ነቲ ብድምጺ ምርጫ ዘረጋገጹዎ ዓወት ባይደን ብሓጎስ ይጽንብሉዎ ኣለዉ።
ነታ ኣብ ግዜ መሪሕነት ትራምፕ ዝያዳ ተኸፋፊላ ዝጸንሐት ኣመሪካ ኣብ ምስማር ኣበርቲዑ ክሰርሕ ከምዝደሊ ክገልጽ ዝጸንሐ ምሩጽ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ ኮይኑ ምምራጹ ክብሪ ከምእተሰመዖ ገሊጹ።
ኣብቲ ካብ 1900 ዓመተ ምህረት ማለት፡ ልዕሊ 120 ዓመት እቲ ዝለዓለ ድምጺ ዝተዋህበሉ ምርጫ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ናይ ሎሚ ዝአበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣመሪካ፡ ጆ ባይደን ልዕሊ 74 ሚልዮን ድምጺ ረኺቡ እዩ ተዓዊቱ።
ከም ምኽትል ፕረዚደንት ኦባማ ኮይኑ ን 8 ዓመት ዘገልገለ ዝመጽእ ጥሪ ኣብ 78 ዓመቱ ናብ ዋይት ሃውስ ዝምለስ ጆ ባይደን ኣብ ታሪኽ ኣመሪካ ዝዓበየ መራሒ ክኸውን እዩ።
እቲ ኣብ 1972 ከም ሰኔተር ኣብ ዝተመርጸሉ ዓመት ብሓደጋ መኪና ብዓልቲ ቤቱን ህጻን ጓሉን ብምማተን ኣመሪካውያን ንተምከሮ ህይወቱ ናይ ሓዘን ምዃኑ ዝተቕሱዎ፡ ንሱ `ውን ዘይርስዖ ጆ ባይደን ኣብቲ እዋን ቲ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ከም ኣባል ባይቶ ቃል ማሕላ ከምዝፈጸመ ይንገረሉ።