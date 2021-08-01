ኣብ በርሚንግሃም ፡ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ዮርዳኖስ ብርሃነ ዝተባህለት ጓል 19 ዓመት ኤርትራዊት ድሕሪ ምቕታላ ቀታሊኣ ይህደን ከምዘሎ ፖሊስ ዓባይ ብሪጣንያ ሓቢሩ
እታ ፖሊስ Brahane Yordanos ክብሉ ብወግዒዝ ጠቐሱዋ ግዳይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝቕመጡሉ Unett Street ኣብ ዝብሃል ጎደና ኣብ ዝተደኮነ ገዛ ናይ ረዲኤት ኣምቡላንስ ሰራሕተኛታት ከምዝረኸቡዋ እቲ ሓበሬታ የረድእ።
ንሳ ሕክምና ከይበጽሐት ኣብቲ ገዛ ከምዝዓረፈት `ውን እቲ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ኣገንዚቡ።
መርመራ ተጀሚሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፡ መርመርቲ ፖሊስ ካብቲ ገዛ ክወጽእ ክወጽእ ንዝተራእየ ሰብ ንምልላይ ናይ CCTV ስእልታት ይምርምሩ ከምዘለዉ ተፈሊጡ
ኣብዚ እዋን`ዚ፡ ፖሊስ ንስድራቤት ዮርዳኖስ ብርሃነ ዛጊት ክረኽቡዎም ስለዘይከኣሉ ፡ ዝኾነ ዝፈልጣ ሰብ እንተልዩ፡ ንስድራቤታ ክሕብሩ መታን ከዘራርቦም ድሌት ከምዘለዎም ሓቢሮም ኣለዉ።
ምስ መን ትራኸብ ከምዝነበረት ኣሰር ክህቦም ከምዝኽእል `ውን ይእምቱ።
ዝርዝር ሓበሬታ ናይቲ ጉዳይ እንተላይ ቁጽሪ ቴለፎን ናይቶም ሓበሬታ ዝደልዩ ዘለዉ ፖሊስ ንምርካብ ኣብዚ ሊንክ ጠውቑ።
Newtown teen murder victim named as Brahane Yordanos as hunt for killer continues