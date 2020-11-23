ኣብረርቲ ነፈርቲ ኲናት ሓይሊ-ኣየር ኤርትራ፡ ቦታኦም ንኣዘዝቲን ፓይሎታትን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግዳፍ ኣብ ገዛኦም ክጸንሑን ኣብ ዝተጸውዑሉ እዋን ክመጹን ከም ዝተሓበሩ ካብ ኣስመራ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ።
እቶም ኣብረርቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ትእዛዝ ተዋሂቦም፡ ናይ ስራሕ ቦትኦም ገዲፎም ኣብ ገዛኦም ክጸንሑ፡ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካብ ዝቐውም ሎሚ ናይ ፈለማኦም’ዩ።
እዚ ትእዛዝ ካብ ዝወሃቦም ኣስታት 10 መዓልታት ገይሮም ምህላዎም ውን እቲ ሓበሬታ የረድእ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ቀንዲ መነሃሪን መቐበሊን ወተሃደራት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን እንከሎ፡ እቶም ምኩራት ኣብረርቲ ነፈርቲ ኲናት ኤርትራ ግን ኣገዳስነቶም ከም ዘየደሊ ዘመልክት መምርሒ ክቕበሉ ተገዲዶም ኣብ ገዝኦም ይርከቡ ኣለዉ።
ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣስመራን ባጽዕን ብወተሃደራትን ኣዘዝቲን ፈደራላዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተወኒኑ ብምህላዉ፡ “ንምዃኑ ንዳሕራዩ ኸ ክወጹ ድዮም?” ዝብል ስግኣት ኣብቶም ኣብረርቲን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉን ወገናትን ይስማዕ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ብዙሓት ማእከሎት ሓለፍቲን ኣበርርቲን ዝስምዕ ዘሎ ምዕዝምዛማት እዚ ልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፍካ ምሃብ `ዩ ዝብል’ዩ።
ወተሃደራዊ መዓስከራት ብባህሪኡ ካብቲ ቀንዲ ምስጢር ህልውና ሓንቲ ሃገር ስለ ዝኾነ፡ እዚ ብኢሳይያስን ተለኣኣኽቱን ንስለ ውልቃዊ ሕነን ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝዓበየ ውዲትን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ሓያሎ ኣብ ልዑላውነትን ህልውናን ኤርትራ ዝግደሱ ሃገራውያን ስግኣትን ሻቕሎትን ፈጢሩ ኣሎ።
ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ዑደት፡ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብጽሑ፡ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እንተላይ እቶም ንኣብይ ዝድግፉን ንህውሓት ዝጻረሩን ከይተረፈ `ዝለዓለ ወተሃደራዊ ምስጢራዊ ቦታና ተደፊሩ` ብምባል ቁጠዐኦም ምግላጾም ይፍለጥ።