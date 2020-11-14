ኣፈኛ ማእከላይ እዚ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፡ ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ነቲ ትማሊ ኣብ ባህርዳርን ጎንደርን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምሳይል ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ `ፋሽሽታዊ ስርዓት ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ ንዘካይዶ ዘሎ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ጅግና ሰራዊት ምክልካል ትግራይ ብዓጸፋ ብምምላሽ ኣብ ባህርዳርን ጎንደርን ንዝርከብ ወተሃደራዊ መዓስከራት ብሚሳይል ከምዘጥቅዖ ኣረጋጊጹ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣቐዲሙ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፡ እቲ ትማሊ ኣብ መዓርፎ ነፈርታት ባህርዳርን ጎንደርን ዝዓለበ ሮኬታት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተኮሱዎ ተንዘግዛጊ ሚሳይላት ከምዝኾነ ሓቢሩ።
እቲ ትማሊ ዝተተኮሰ ሮኬታት ኣብ ልዕሊ `ቲ ኣብ ዓዘዞ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ጎንደር 10 ኪሎሜተር ኣቢሉ ርሒቑ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ጎንደር ከፊላዊ ጉድኣት ከምዘውረደ፡ እቲ ተርሚናል ዓንዩ በረራ `ውን ኣቃሪጹ ከምዘሎ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ክሕብሩ ከለዉ፡ እቲ ናብ ባህርዳር ዝተተኮሰ ግን ኣብ ጥቓ ቲ መዓርፎ ነፈርቲ ዓሊቡ ጉድኣት ከምዘየውረደ ኣገንዚቦም።
እንተኾነ፡ ዝኾነ ንትግራይ ኣብ ምጥቃዕ ዘገልግል መዓርፎ ነፈርቲ ሕጋዊ ዒላማ መጥቃዕቲ ከምዝኾነ ኣቐዲሞም ኣፍሊጦም እዮም።
መዓርፎ ነፈርቲ ባህርዳርን ጎንደርን ንወተሃደራዊ ይኹን ሲቪላዊ ኣገልግሎት ከምዝውዕሉ ድማ ይፍለጥ።
እቶም ደቂቕን ማእከላይን ብረት ገይሮም እዮም ዝዋግኡና ዘለዉ፡ ብነፈርቲ ድላይና ንገብር ኣለና እናበሉ ክጀሃሩ ዝቐነዩ ኣብይ ኣሕመድን ጀነራላቱን፡ ሕጂ ግልብጥ ኢሎም፡ ህውሓት ኩሉ ዘለዎ ኣጽዋር ይጥቀመሉ ኣሎ ኢሎም ክኸሱን ክውጭጩን ይስምዑ ኣለዉ።
ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጼን ገብረሚካኤል፡ ነተን ንህዝቢ ትግራይ ዝድብድባ ዘለዋ ነፈርቲ ውግእ ኣብ መበገሲኤን ከነርክበለን ኢና፡ ስትራተጂካዊ ኣጽዋር `ሰሜን እዝ ዓጢቕና ኣለና` ኢሉ ኣቐዲሙ ንዝሃቦ መጠንቀቕታ፡ እቶም ንህዝቢ ትግራይ ብኸበባ ኣብ ምጥቃዕ ከም ሓንቲ ኣሃዱ ዝተሓባበሩ ዘለዉ ደገፍቲ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀመላኺ ኢሳይያስን `ኣበይ ደኣ `ሎ `ቲ ምሳይል ወያነ` ክብሉ ከባጭዉ ቀንዮም እዮም።
እቲ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ዘይብሉ፡ ካብ ባህርዳርን ጎንደርን ኣብ ኣዝዩ ዝቐረበ ርሕቀት ዝርከብ ዘይሓላፍነታዊ ስርዓት ውልቀመላኺ ኢሳይያስ፡ ንመዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ባጽዕን ንሓይልታት ምክልካል ትግራይ ብድሕሪት ብወገን ኤርትራ ዝወቅዕ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣምሓራ የራግፈሉ ምህላዉ ከይኣክል ብኸቢድ ብረትን ብኣጋርን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣካል ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ብምዃን ንሃገርና ኤርትራ ድሮ ሕጋዊ ወተሃደራዊ ዒላማ ገይሩዋ `ሎ።
ማዕከናት ዜና ዓለም `ውን፡ ድሕሪ`ዚ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ፡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኲናት ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ክልሕም ከምዝኽእል ስግኣቶም ክገልጹ ይስምዑ ኣለዉ።