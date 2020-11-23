ተሓለቕቲ መላኺ ኢሳያስን ሰዓብቱን፡ ዝሕረሱ ኣብዑር’ዮም
እቲ ኣብ 2019 ሽልማት ሰላም ዝተዋህበ ዓቢዪ ኣሕመድ፡ ብ3 ሕዳር 2020, ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኩናት ምስተኣወጀን ኣብ ሃገራት ኢትዮጵያ፡ ሱዳንን ኤርትራን ሰብኣዊ ቅልውላው ምስ ሰዓበን፡ ጉዳይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ወራር ዕስለ ኣንበጣን ተረሲዑ፡ ኣቃልቦ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸሚዱ። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብዙሓት ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን በብወገነን፡ ተጻብኦ ጠጠው ክብልን ፍልልያት ብዘተ ክፍታሕን፡ ምሕጽንታ ከቅርባ እንከለዋ ገለ ሃገራት ድማ ንሃገራዊ ረብሐአን ክብላ ስቅታ መሪጸን።
እንተኾነ ብሰንኪ ድርቅናን ዕንደራን ዓቢዪ ኣሕመድ፡ ሰብኣዊ ክብሪ ክልል ትግራይ ረጊጹን ንኻልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንብሄረ ኣምሓራ፡ ብትግራይ ዝተወስደ መሬቶም ክመልሱ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ክዋጉኡ ብምርስሳንን ብምዕዳምን፡ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ እቲ ዝጸንሐ ጽልእን ቅርሕንትን ሰማይ ዓሪጉን ተወሳኺ ነዳዲ ተወሲኽዎን። በቲ ዓቢዪ ኣሕመድ ዝወልዖ ኩናትን ዝተኸተሎ ህዝብታት ናይ ምንቋት ፖሊሲታትን ድማ፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይ፡ ኣምሓራን ኦሮሞን፡ ኣብ ዘርኢ፡ ሃይማኖትን ዓድን ዘተኮረ ምጽናትን ሓድሕድ ምቅትታልን ምብራስ ንብረትን መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ። ከም ውጽኢቱ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰላማዉያን ሰባት፡ መብዛሕተኦም ቆልዓ ሰበይቲ፡ ኣረጋውያን ካብ ቤት ንብረቶም ሃዲሞም ናብ ሱዳን ኣትዮምን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ተበታቲኖምን።
ብኣንጻርቲ ገለ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝወሰድኦ ዘይሻራዊ ወይ ብዘተ ይፈታሕ መርገጺ፡ እቲ ኣካይዳ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ዘይፈልጥን ብህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ሓልዮት ዘይብሉን ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ክንዲ ንሰላም ጠጠው ዝብል፡ ኣብቲ ደም ምፍሳስን ህልቂትን ሰንካማት ኣእዳዉ ብምእታው፡ ምስ ዓቢዪ ኣሕመድ ወጊኑን ንህዝቢ ኤርትራ የድምዮን ኣሎ።
ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብወገኖም፡ ኣብ ሰለስተ ኣረኣእያ ተኸፋፊሎም፡ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ለይትን መዓልትን ብርቱዕ ደም ምፍሳስ ዘይብሉ ኩናት ናይ ቃላት ዳርባ የካይዱ ኣለዉ። ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ “ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት፡ ንተግባራት ጉጅለ ህግደፍ ብምኹናን ኣብ ጉድኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ንበል” ክብሉ እንከለዉ፡ ካልኦት ድማ፡ “መራሕቲ ወያነ ቅድሚ ሕጂ ዝፈጸምዎ ገበን ስለዘሎ ከም ጸላእትና እምበር ከም መቃልስትና ክንኣምኖም የብልናን” ይብሉ። እቶም ኣብ ሳልሳይ ምድብ ዝርከቡን ወትሩ መላኺ ኢሳያስን ሒደት ስዓብቱን መጉልሒ ድምጺ ኮይኖም ብኣፎም ጽሩያት ኤርትራውያን ክመስሉ ዝደልዩ ደገፍቲ ህግደፍ ድማ ክልልይ ትግራይ ክድምሰስን፡ ሰራዊት መለኽቲ ዓቢዪ ኣሕመድን ኢሳያስን ንኽልል ትግራይ ክቆጻጸርዋን ለይትን መዓልትን ይምህለሉ ኣለዉ። ምናልባት ኣብ ውሽጢ ደገፍቲ ህግደፍ ደፊሮም ዘይቃወሙን ዘይድግፉን ኣብ ጃላ መርገጺ ዝነብሩ ኤርትራውያን’ውን ኣይተሳእኑን።
ከምቲ “ከልብስ’ያ ኣብ ትሕቲኡ ዘላ ስጋ እምበር ትወድቆ ዱላ ኣይፈልጥን’ዩ” ዝብሃል፡ እቶም ምስሊ ሰብ ዘለዎም፡ ተቆሪኖም ክሕረሱ ዝኽእሉ ኣብዑር፡ ብዛዕባ ጽባሕ እንታ ጉጅለ ህግደፍ ኣእምሮኦም ዝተደፉኑ ኤርትራውያን፡ ኣብዚ ዓንዳሪ ዓቢዪ ኣሕመድ ንሕማም ድሓር መላኺ ኢሳያስ ሓንጊሩ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምልከቶ ክንሱ ኣደዳ ህልቂትን ዕንወትን ክኾኑ ምምራጾም ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኩናት ሞትን ዕንወትን እምበር ዝረኽቦ ረብሓ ከምዘየለ ብሃማት ደገፍቲ ህግደፍ ዝፈልጥዎ ኣይመስለንን። ኣብ ወጻኢ ብረድኤትን ምጽወታን ዝነብሩ ደገፍቲ ህግደፍ፡ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘይምልከቶ ክንሱ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን “ኤርትራ ወይ ሞት ምስ ህግደፍ ንቅድሚት” ይብሉን ልዕሊ’ቲ ህይወቱ ዝኸፈለ ጅግና ኤርትራዊ፡ ብፈኸራ ጥራይ ሓርበኛታት ክኾኑ ይደልዩ።
ብኤርትራን ህዝባን ንሕለቅን ንግደስን ኢና ዝብሉ ተሓለቅቲ ጉጅለ ህግደፍ፡ ነቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ክዛረብሉ ኣይደልዩን ኢዮም። መላኺ ኢሳያስን ሒደት ስዓብቱን፡ ሓንሳብ ምስ ቃነዮም የማን ጸጋም ክብሉ ኣይክእሉን ኢዮም። ነቶም እናሰምዑ ዝጸመሙ ጠላማትን ልሓስቲ ጫማ ኢሳያስን ግዜ ምጥፋእ ዘድሊ ኣይኮነን። ነቶም ብፕሮፖጋንዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣእምሮኦም ዝተደፍነ ኤርትራውያን፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓቅታት ምሕባር ቅኑዕ ይመስለኒ።
ኣስተውዕሉ ብኤርትራን ህዝባን ትሓሙን ብመጻኢ ወለዶና ትግደሱን ኤርትራውያን፡
ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ኣጽዋሩ ኣብ ልኡላዊ መሬትና ብምስፋርን ምስ ሰራዊት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ነቲ ኣብ መሬቱ ኮይኑ ክብረቱ ዝከላኸል ዘሎ ህዝቢ ክልል ትግራይ፡ ብኣጋርን ከበድቲ ኣጽዋርን ወራር የካይድ ኣሎ። እቲ ብልኡላውነት ኤርትራ ዘይኣምንን ንዓመታት ዘድመየናን ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ብመላኺ ኢሳያስ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ፡ እቲ ንኸብዱ ዝብላዕ ዘይረኸበ ህዝብና ጥሪት ክሓርደሉን ክቅልቦን ተኣዚዙ። ኣዴታትና ከኣ ነቶም ደምና ዘፍሰሱ ቀተልቲ ወተሃደራት ኢትዮጵያ፡ መግቢ ከዳልዋን ኣብ ኩናት ዝተወግኡ ወተሃደራት ክዳውንቶም ክሓጽባን ተኣዚዘን።
ህዝብና ኣብ ስደት ተበታቲኑ ንጥሜትን ሕማምን ተቃሊዑን ዜጋታትና ብጉጅለ ህግደፍ ኣብ መአጎሪ ቦታ እናተሳቐዩን እንከለዉ፡ ትካላት ሕክምናን ሰራሕተኛታትን ግን ኣብቲ ዘይቅዱስ ናይ ዓመጽ ኩናት ዝተወግአ ወተሃደር ኢትዮጵያ ክእለየሉ ስለዝተደልየ፡ ዝሓመመ ህዝብና ከይሕከምን ሕማም ሕርሲ ዝተታሕዛ ኣዴታትና ተኸልኪለንን።
እቶም ንዕድመ ጉጅለ ህግደፍ ተንውሑን ህዝብኹም ተድምዩን ዘለኹም ኤርትራውያን ልቢ ግበሩ
ኣውያትን ሽግር ናብራን ናይቶም ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ክልል ትግራይ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ፡ ኣደ ቆልዑን ዝርከብዎም ኤርትራውያን፡ ስምዑዎን ንድሕነቶም ጠጠው በሉን። ቃንዛን ጭንቀትን ናይቶም ብዘይ ክስን ፍርድን ንዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ መቑሕ ጉጅለ ህግደፍ ዘለዉ ኣሕዋትኩምን ወለድኹምን ስምዕዎ። መህረሚ በትሪ ጉጅለ ህግደፍ ኣይትኹኑ፡፡ ወይ ድማ ካብ ኣፍኩም ንሓሶትን ጸለመን ዝዋፈር ስቕ ምባል ጥዑም’ዩ። እቲ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዘሎ ወገንኩም፡ ዕድልን ናጽነትን ሓቂ ናይ ምዝራብ ዕድል ስለዝረኸበ፡ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ፍትሕን ክነግስን ልኡላውነት ኤርትራ ክኸብርን’ዩ ዝማጎት ዘሎ እምበር፡ ንስለ ምዝራብ ኣይኮነን ዝቃወም ዘሎ።
ማይን ሑጻን መታርፍቲ ከምዝብሃል፡ ምስቲ ጽባሕ ረጊጽኩም ኣጎዝኡ ጠቕሊሉ ዝሃድም ወይ ትሕቲ መሬት ዝሰፍር፡ ዲያብሎስ መላኺ ኢሳያስን ሰዓብቱን ኣይትመራስሑ። ብገበን ዝሕተት ጉጅለ ህግደፍ፡ ናተይን እሙናተይን ዘይበለኩም ከም ዓባቕ ጤል ጽግዕግዕ ኣይትበሉ፡፡ ዘምሕረልኩምን ጽባሕ ዘየጣዓሰኩም ተግባርን ፈጽሙን ኣብ ቅድሚ ሓቂ ጠጠው በሉን። ሓደራኹም “ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ብዝመጽእ ኣይትድገመኒ” ኢልኩም ናብ ልብኹም ተመለሱ፡ ተጋጊና ምባል ገበን ኣይኮነን። ኣብ ዘይደምበኹም ኣቲኹም ኣይትዘርዑን ዘይናትኩም ላም ኣይትሕለቡን። ኣብ ድቃስኩም ኮይንኩም ትጸድፉ ከምዘለኹም ብጽሞና ሕሰቡ። ፍጥረት ሰብ እንከለኹም ምእንቲ ንጉጅለ ህግደፍ ከተሕጉሱ ዝሕረሱ ኣብዑር ኣይትኹኑ። ጉጅለ ህግደፍ ጽባሕ ምስ ሰባሕኩም ክሓርደኩም ወይ ምስዓበርኩም ክድርብየኩም ምዃኑ ኣይትረስዑ።
ዝኸበርኩም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ትካላት ጸጥታን
ልኡላውነት ኤርትራ ዝደፍርን ንኤርትራ ኣብ ዳግማይ ሓድሽ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝቆርንን ሓደገኛ ስምምዕ ሰላም መላኺ ኢሳያስን ዓቢዪ ኣሕመድን፡ ናብ ናይ መወዳእታ ትግባሪኡ በጺሑ ከምዘሎ ትዝንግዑዎ ኣይትኾኑን። ብደገፍ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ረብሓ ዘለወን ሃገራት ተደጊፉን ብጉልባብ ዞባዊ ምትሕግጋዝን፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ወደብና ዓሰብ ክሰፍር ኢዩ። ሰራዊት ባዕዲ መርገጺ እግሩ ምስረኸበ ድማ ኣብ ዓሰብ ዝሕጸር ኣይኮነን። ልኡላውነት ኤርትራ ደፊሩ ክልል ትግራይ ንምጥቃዕ ተባሂሉ ኣብ መሬትና ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ’ውን ብስቅታ ክትሓልፎ ኣይግባእን። ኣብ ምሉእ መጻወድያን ዕጥቕኻ ኣራግፍ ከይተባሃልካን፡ ምስ ህዝብኻ ዋልታን ጭማራን ኮይንካ፡ ንመሰልካ ተጣበቕ ሕድሪ ሰማእታት ኣኽብር። ኣዕጽምትን መቃብርን ሰማእታት ኣይተድፍር። ንስልጣን መላኺ ኢሳያስን ዓቢዪ ኣሕመድ ንምዕቃብን ልኡላውነትካ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንምእታውን፡ ከም ዕሱብ ሰራዊት ኣብ ዘይመሬትካ ህይወትካ ኣይተሕልፍ። እቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ሶማል ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ ዞባ ዓበይቲ ቃላያት፡ ጁባ ሓጎስ ክሻ ንምኽዕባትን ጥሙሕ ኢሳያስ ንምትግባርን ህይወቶም ዝኸፈሉን ዝተማረኹን ዝተረስዑን ብጾትካን ዘክር።
ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 22 ሕዳር 2020
Please be polite, you are insulting those Eritreans dismissed by the Tigrayans in Ethiopia in 1998. These people are not against the people of Tigray rather against the leadership in Tigray.
If account is made back Eritreans have suffered by Tigray starting from:
Mikael Suhul
Woldeyesus Chelekot
Sbagadish
Wine
And the worst by Alula. Alula is military leader who exposed Emperor Yohanes to derbush who took his head cut.