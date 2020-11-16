ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ኤርትራዊ፡ ነዚ ብዓቢዪ ኣሕመድን ብድሕሪ መጋረጃ መላኺ ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት፡ መን ይዕወት መን ይሰዓር ውጽኢቱን ድሕሪኡ ዝስዕብ ኩነታትን ብኣንኩሮ’ዩ ዝከታተሎ ዘሎ። እቲ ስልጣን ሒደት ሰባት ንምርግጋጽን ንምሕላውን ኣብ ጎረቤትና ክልል ትግራይ ዝሃልቕ ህይወት ሰብ፡ ዝዓኑ ንብረትን ዝመዛበል ሰላማዊ ህዝብን፡ ብሰንኪ ተፋሓጫሪ ጠባያትን ሕልምታትን ጉጅለ ህግደፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ሓዊ ከምዝጥበስ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ስዓብቱን፡ ነቲ በሰላ ኩናት ዘየሕወየ፡ ዓቢ ክፋል ኣብ ስደት ተበታቲኑ ዘሎ፡ ብድኽነት ዝጣራዕን ሰብኣዊ መሰላቱ ተጋሂሱን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ዘይረብሓሉን ዘይምልከቶን ባርዕ ክህምኹዎ የዕለብጡ ኣለዉ። ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ሰላም ክነብር ስለዘይክእልን ስልጣኑ ንምዕቃብ ሓሶታት ክምህዝ ስለዘለዎን፡ ሕጂ’ውን “ብመራሕቲ ወያነ ዝተጎብጠ መሬትና ክንመልስ ኢና” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጉልባብ፡ ንውጥናት መሻርኽቱ ዓቢዪ ኣሕመድ ንምዕዋትን ንምሕጓስን፡ ንጹህ ደም ኤርትራዊ ከፍስስ ናይ ተበገስ ሰዓት ይጽበ ኣሎ።
ጉጅለ ህግደፍ ግን፡ እንተስ ብስዕረትን ምድኻምን መራሕቲ ወያነ፡ እንተስ ብባርኾት ዓቢዪ ኣሕመድ፡ ነታ መመኽነይታ ኩሉ ተጻብኦ ጌርካ ትውሰድ ባድመ ምስሓዘ፡ ሓቐኛ እንታይነቱ ካብ ሰይጣን ናብ መልኣኽ ክቅየር ኣይክእልን’ዩ። ብዘይ ፍርዲን ክስን ኣብ ጎዳጉዲ ዳጉኑዎም ዘሎ ኤርትራውያን ክፈትሕ፡ ብሕጊ ክግዛእ፡ ህዝቢ ኤርትራ ቃሕ ዝበሎ መንግስትን መራሕን ክመርጽ ዕድል ኣይህቦን ኢዩ። ምኽንያቱ ጉዳይ ዶብን እቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝፍጽሞ ዘሎ ጭፍጨፋን ምጽናትን ዘራኽብ የብሉን። ጉጅለ ህግደፍ፡ ድሙ ጸደፈት ኣንጭዋ ተዓንቀፈት ዝዓይነቱ ምስምስ ከቅርብ እንተዘይኮይኑ፡ እገዳ ምስተላዕለ፡ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ምስተፈረመን ግዳማዊ ተጻብኦ ጠጠው ምስበለን፡ መላኺ ኢሳያስ ቅዋም ክትግብር፡ ምርጫ ከካይድ፡ ግዱድ ዕስክርና ሳዋ ከቋርጽ ኣይተራእየን።
ኣብዚ እዋን’ዚ ኩልና ኤርትራውያን ክንስሕቶ ዘይብልና ኣገዳሲ ጉዳይ፡ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ይንዋሕ ይሕጸር፡ መርገጺ መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ደም ምፍሳስ ብዘየገድስ ኣብ መወዳእታ ብዘተ ከምዝፍታሕ ፍሉጥ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዝምነዮ፡ ልምዓት፡ ክብረት፡ ምትእኻብን ሰላምን ስድራቤታት እምበር ኩናትን ዘይሓወየ ቁስሉ ክጉዳእን ኣይደልን’ዩ። ናትና ስቅታን ምፍልላይን ድማ፡ ነዚ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ዓቢዪ ኣሕመድ ኣንጻር ልኡላዊ መሬትናን ክብርናን ክፍጽሞ ወጢንዎ ዘሎ ኣዕናዊ መደባት ምቹእ ባይታ ዝፈጥር ኢዩ።
ኤርትራውያን፡ ድሕሪ’ዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት፡ ብሕማም ዓሰብ እምበር ብጥዕና ባድመ ኣይንሕሰብ። ዓቢዪ ኣሕመድን መላኺ ኢሳያስን ሕልሞም እንተሰሊጡ፡ድሕሪ ምድምሳስን ምቁጽጻርን ክልል ትግራይ፡ ዝቅጽል ወራር መሬት ኤርትራ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ዓቢዪ ኣሕመድን መላኺ ኢሳያስን፡ ብስም ክልተኣዊ ልምዓታውን ጸጥታውን ምትሕግጋዝ፡ ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክንቁረን ሓደገኛ መጻወድያ ተዳልዩልና ከምዘሎ ክንስሕቶ የብልናን።
እዞም ሕጂ ብዓቢዪ ኣሕመድ ስልጣን ዝወሃቦምን ዝተኣኻኸቡን ዘለዉ፡ ተረፍ መረፍ ስርዓታት ሃይለስላሴን ደርግን፡ ሕማም ዓባይ ኢትዮጵያን ምውናን ወደብና ዓሰብን ከምዘለዎም ክስቆረና ኣለዎ። መላኺ ኢሳያስ’ውን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት፡ ምስ ተማሃራዩ ዓቢ ኣሕመድ ኣብ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ርክባት፡ መጻኢ መደባቱን ቀዳምነታቱን ብንጹር ቃላትን ደጋጊሙን ምስ ኢትዮጵያ ምሉእ ምውህሃድ ከምዝደሊ ሓቢሩና ኢዩ። መላኺ ኢሳያስ፡ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብኢትዮጵያ ከምዝግደስን ንኢትዮጵያ ዝትንክፍ ኣእዳዉ ኣጣሚሩ ከምዘይዕዘብን ገሊጹልና።
ኤርትራውያን እንተድኣ ኣብዚ ብዓቢዪ ኣሕመድ ተኣጉዱ ዘሎ ባርዕ ኣእዳውና ኣእቲና፡ ነብሰ ቅትለትን ዘለኣለማዊ ውርደትን ስዕረትን’ዩ። ኣብ ትሕቲ እቶም ንህዝብና ብሳንጃ ዝጎይሑ፡ ብስልኪ ዝሓነቑ፡ ኣዳራሻትና ብሓዊ ዘቃጸሉ፡ ንብረትና ዝዘመቱ፡ ኣዴታትና ዝተጋሰሱን ክንስደድ ዝቀሰቡናን ገዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ዳግማይ ክንቁረንን ስውኣትና ክርገጹን ኢዮም።
ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ፡ መምርሒ ጠላም መላኺ ኢሳያስን ሰዓብቱን ተቀቢልኩም፡ ንኣሕዋትኩም ኣብ ኩናት ክጥበሱ እንተኣገዲድኩም፡ ብሕጊ ዘሕትት ገበን ትፍጽሙን ሕድሪ ስውኣት ትጠልሙን ከምዘለኹም ክልተ ግዜ ሕሰብሉ። ሕጂ ብዘይ ነግፈረግን ምድንጓይን ተባዕ ስጉምቲ እንተዘይወሲድኩም፡ በቶም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስና፡ ንሞት ዝፈረድኹም መኮነናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ነበር ክትእዘዙን ክትንዓቁን ኢኹም። ክሳብ ዕጥቅኹም ፍትሑ ብረትኩም ኣውርዱ ትብሃሉ ኣይትጸበዩ። ክሳብ ብፈላላዪ ተንኮላትን ወይ በብሓደ ምእሳርን ምኹላስን መላኺ ኢሳያስ ትቅደሙ ኣይትጸበዩ። እንተዝሒልኩም ኣሰር ናይቶም በብእዋኑ ብመላኺ ኢሳያስ ዝተጨውዩን ዝተረሸኑን ብጾትኩም ክትስዕቡ ኢኹም።
መላኺ ኢሳያስ “ምስ ኢትዮጵያ ጸገም ዶብ የብልናን፡ ኣይከሰርናን” ካብ በለና፡ ሕጂ’ኸ ንረብሓ መን ኢና ክንስዋእን ህይወት ካልኦት ህዝብታት ከነሕልፍን? እቶም ወግሐ ጸብሐ ጽልእን ኩናትን ዝጽሕትሩ ዘለዉ፡ መላኺ ኢሳያስ፡ የማነ ማንኪ፡ ሓጎስ ክሻ፡ ጀነራል ፍሊጶስ፡ የማነ ቻርሊ፡ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ፡ ኣብርሃ ካሳ፡ ዑስማን ሳልሕ፡ ስምኦን ገብረድንግልን ካልኦትን፡ እቲ ዝውላዕ ኩናት ኣይምልከቶን ኢዩ። ኢሳያስን ስዓብቱን ስድራቤቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣስፊሮም፡ ዜግነት ካልኦት ሃገራት ሒዞምን ሃብቲ ኣኻዕቢቶምን ስለዝኾኑ፡ ስንቆም ጥሑን መህደሚ ወረቀቶም ድማ ድሉው ኢዩ።
ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ፡ እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጠፍአ ምስጠፍአ ክውዳእ ኢዩ፡፡ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ቅንጣብ ረብሓ ዘይብሎም መንእሰያት ክቅዘፉ፡ ስድራቤታትን ክዝኽትማን ክደኽያን ኢየን። እቶም ኣሳወርቲ ኩናት ወይ መራሕቲ ሃገር ኢና ዝብሉን ግን ሰላምታ ክለዋወጡ ኢዮም። ምናልባት ሓደ ሓደ ኣርሒቆም ዘይሓስቡን መጻኢ ዕድሎም ዘይፈልጡን ደገፍቲ ህግደፍ ኢና ዝብሉ ኤርትራውያን፡ በዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክልል ትግራይ ብዓቢዪ ኣሕመድ ዝወርድ ዘሎ ቅትለትን ዕንወትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ሓጎሶም ዝገልጹን ትግራይ ሕራይ ኮኑ ዝብሉን ኣይስኣኑን ኢዮም። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዜጋ ወይ ሃገር ፍትሒ ክርገጽ እንከሎ ብሰብኣውነት ኣብ ቅድሚ ሓቂ ጠጠው ምባል ሓላል’ዩ። ህውከት ናይ ጎረቤትካ ይልክመካ፡ ሰላም ናይ ጎረቤትካ ድማ የልምዓካ። መራሕቲ ሓለፍቲ ህዝቢ ግን ነባሪ ስለዝኾነ፡ ኣብ መንጎ መራሕቲ ወያነን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ፍልልይ ብስነፍልጠት ክንግንዘቦ ይግባእ።
ልዕሊ ኹሉን ኣገዳስን ጉዳይ ድማ፡ ኤርትራውያን መሰረታዊ ጸገማትና ዝውገድን ሰብኣዊ ክብርና ዝረጋገጽን፡ ምእላይ ጉጅለ ህግደፍ እምበር፡ ብስዕረት ወይ ህላወ መራሕቲ ክልል ትግራይ ዝፍታሕ ወይ ዝወሓስ ኣይኮነን። ኣብዚ ሰዓት’ዚ፡ ጠንቂ ስደትን ድኽነትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ብዘይካ ጉጅለ ህግደፍ ካልእ ሓጥያተኛ ፍጡር የለን።
ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 10 ጥቅምቲ 2020