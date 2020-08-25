መርድእ
ወ/ሮ ምሕረት ወልደስላሰ በዓልቲ ቤቱ ንኣቶ ኪዳነ ኣርኣያ ብዕለት 16.08.1954 ኣብ ሰገነይቲ እንካብ ወለድታ ኣቶ ወልደስላሴ ኪዳነማርያምን ወ/ሮ ክብራ ኣድኃኖምን ተውሊዳ ብዝሓደራ ሃንበታዊ ሕማም ኣብ ማሪን ሆስፒታል ከተማ ስቱትጋርት ንሓጺር እዋን ብሕክምና ክትእለ ድሕሪ ምጽናሕ ብዕለት 25/8/2020 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ። ካብ ዕለት 26 – 27 /8/2020 ሓዘን ኣብ St. Paulos Kirche , Am Lehenweg 16, 70180 Stuttgart ክግበረላ እዩ። ዓርቢ ዕለት 28/8/2020 ኣብ Prag Friedhof , Friedhofstraße 44, 70191 Stuttgart ከኣ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ቅ.ቀ ሓመድ ኣዳም ክትለብስ እያ።
ሕሰም ኣይትርከቡ !
በዓል ቤታን ደቃን ቤተሰባን
ቴለቭዥን ኣሰና ብዕረፍቲ ወ/ሮ ምሕረት ወልደስላሰ ዝተሰምዓ ሓዘን እናገለጸት፡ መንግስተ ሰማይ ይቀበላ፡ ንብዓል ቤታ ኣቶ ኪዳንነን ምሉኣት ቤተሰብን ጽንዓት ይሃብ ትብል