ኣይፋል ዘይወጾ ብሃል ሕራይ
ኣብ ኩሉ ዝውዕል መቕሰን ብዓል ውራይ
ደላይ ስኒት ገባር ሰናይ፡
ለባም ኣብ ዋዕላ ዓበይቲ
ብዕላሉ መሰታ ናእሽቲ
ሓላል ኣቦ ፈታዊ ሰብ
ኣብ ኩሉ ዝእከብ
ከሳኒ ከራኽብ
ፍሪኡ ምበር ስሙ ዘይዛረብ
ብርሃኑምበር ዘይርአ ኮኾብ፡
ቀንዴል ዝነበርካ ኣብ መሬት
ጸሓይ ምዃን ዶ ከይትስእን ኣብ ሰማያት
ኣያ ብርሃነ፡ ይቀበልካ ገነት!
ምበር ስሙ ዘይዛረብ
ብርሃኑ
ብርሃነ ወ/ገብሪኤል (ሱዳን ናው) ፥
መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ።
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© 2020 Atv - Eritrean Satellite Television
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ኣይፋል ዘይወጾ ብሃል ሕራይ
ኣብ ኩሉ ዝውዕል መቕሰን ብዓል ውራይ
ደላይ ስኒት ገባር ሰናይ፡
ለባም ኣብ ዋዕላ ዓበይቲ
ብዕላሉ መሰታ ናእሽቲ
ሓላል ኣቦ ፈታዊ ሰብ
ኣብ ኩሉ ዝእከብ
ከሳኒ ከራኽብ
ፍሪኡ
ምበር ስሙ ዘይዛረብምበር ዘይርአ ኮኾብ፡
ብርሃኑ
ቀንዴል ዝነበርካ ኣብ መሬት
ጸሓይ ምዃን ዶ ከይትስእን ኣብ ሰማያት
ኣያ ብርሃነ፡ ይቀበልካ ገነት!
ብርሃነ ወ/ገብሪኤል (ሱዳን ናው) ፥
መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ።